Das größte Rollenspiel der Welt ruft: Mit diesem D&D-Set gelingt euch der perfekte Einstieg!

Ihr habt Baldur’s Gate 3 so oft durchgespielt, dass ihr wirklich jedes noch so absurde Ende erlebt habt und wollt jetzt mehr? Tja, bis ein 4. Teil kommt, kann es noch lange dauern. Doch es gibt eine viel bessere Lösung, die euch quasi unendlich viele spannende Rollenspiel-Momente beschert: nämlich der Einstieg in das zugrundeliegende TTRPG-Hobby mit Dungeons & Dragons (D&D).

Dungeons & Dragons erlebt aktuell einen gigantischen Hype. Millionen Menschen weltweit versammeln sich am Tisch, um gemeinsam epische Geschichten zu erleben, Drachen zu bezwingen und (meistens) durch unfassbares Würfelpech in die absurdesten Situationen zu stolpern.

Doch wer zum ersten Mal vor dem riesigen Berg an D&D-Büchern steht, fühlt sich oft erschlagen. Brauche ich hunderte Euro für Bücher? Muss ich wochenlang Regeln studieren?

Die klare Antwort lautet: Nein! Alles, was ihr für eure ersten Rollenspiel-Sessions braucht, steckt in einer einzigen, handlichen Box.

In dieser kompakten Box bekommt ihr alles, was ihr zum Start in D&D braucht.

Noch mehr coole Deals für RPG-Fans

Bevor wir das D&D-Starterset im Detail vorstellen, gibt’s hier noch eine Ladung weiterer cooler Angebote speziell für Fans von Tabletop und TTRPGs:

Auspacken und sofort losspielen: Das steckt im D&D-Starterset

Das Starter-Set “Helden der Grenzlande” nimmt euch und bis zu 5 Freunde sanft an die Hand. Ihr müsst keine eigenen Charaktere stundenlang zusammenstellen: die Box liefert euch fertige Helden, mit denen ihr direkt ins erste Abenteuer starten könnt. Ob mächtiger Magier, kampferprobter Kämpfer oder schleichender Schurke: sucht euch einfach aus, wer ihr sein wollt!

Die zahlreichen Karten und Spielmarken machen das Spiel sehr viel greifbarer und zugänglicher.

Das bietet euch die Box im Detail:

3 Abenteuermodi: Kampf, Erkundung und Rollenspiel

Schnellstart-Anleitung zur Charaktererstellung

1 Spielleiter-Booklet

3 Abenteuer-Booklets

8 Spielertafeln mit Kleriker, Schurke, Zauberer und Kämpfer

Über 200 Spielkarten (Zauber, Monster, Ausrüstung, usw.)

Über 20 Posterkarten mit Gebieten und Schauplätzen

Über 200 Spielsteine für Ressourcen, Monster und Gelände

Kampftracker zur Initiative-Verwaltung

11 Würfel

5 immersive Handouts aus der Spielwelt

8 Charakteraufsteller mit Sockel

Warum dieses Set der beste Weg ist, um anzufangen

Der größte Fehler von Pen-&-Paper-Neulingen ist oft, sofort alle dicken Hauptregelwerke zu kaufen und dann angesichts der Inhaltsfülle schnell wieder entnervt aufzugeben. Das Starter-Set schützt euch vor genau dieser Frustration. Es destilliert die Magie von Dungeons & Dragons auf das Wesentliche: Gemeinsam Spaß haben, lachen und kreativ sein.

Die verschiedenen Szenarien haben unterschiedliche Schwerpunkte und bringen euch während des Spiels die Regeln und Besonderheiten von D&D bei.

Dabei sind die vielen beiliegenden Karten und Tafeln ein besonderes Feature, denn ihr müsst nicht ewig im Regelwerk nachblättern, um einen bestimmten Zauber oder Effekt zu finden, sondern habt alles gleich griffbereit auf einer Karte stehen.

Die beiliegenden Abenteuer sind obendrein speziell darauf ausgelegt, euch die Mechaniken des Spiels während des Spielens beizubringen. Ihr lernt, wie Kämpfe funktionieren, wie ihr mit NPCs (Nicht-Spieler-Charakteren) sprecht und wie ihr Rätsel löst, ohne das ihr vorher alles aus dem Regelbuch auswendig lernen müsst

Bestellt euch also noch heute das D&D-Starterset “Helden der Grenzlande”, schnappt euch ein paar Freunde, bestellt ein paar Pizzen und öffnet diese Box. Ihr werdet schnell merken, warum D&D seit fast 50 Jahren das unangefochtene Kult-Rollenspiel ist.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Und noch mehr Artikel zu Pen&Paper-Rollenspielen gibt’s hier bei uns auf MeinMMO!