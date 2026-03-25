Perfektion in Carbon Black: Schnappt euch den Top-Controller für PC & Xbox zum Sonderpreis!

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3 Min. Jürgen Horn geschlossen Lesezeichen
Perfektion in Carbon Black: Schnappt euch den Top-Controller für PC & Xbox zum Sonderpreis!
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Euer Skill kann noch so hoch sein, aber wenn das „Werkzeug“ in euren Händen nicht mitspielt, zieht ihr im entscheidenden Moment den Kürzeren. Doch mit dem legendären Xbox Wireless Controller gibt’s keine Ausreden mehr, vor allem, da er gerade im Top-Angebot erhältlich ist.

Diese Situation dürften alle Gamer kennen: Die Hände werden im Bosskampf schwitzig, die Schultertasten fühlen sich schwammig an und nach drei Stunden Zocken krampfen die Finger. Das muss aber nicht sein.

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Denn der legendäre Microsoft Xbox Wireless Controller in der edlen “Carbon Black”-Edition ist jetzt im Sonderangebot bei MediaMarkt und gilt nicht umsonst als der Goldstandard unter Gamern.

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Kein Verrutschen, keine Ausreden: Warum dieser Controller euer Gameplay aufwertet

Dieser Controller bietet die optimale Mischung aus Präzision, Komfort und einer soliden Verarbeitung, die auch hitzige Rage-Quits übersteht.

Grip, der auch im Endgame hält

Feuchte und verkrampfte Hände nach langen, epischen Kämpfen sind der wahre Endboss. Doch genau hier glänzt der Xbox Wireless Controller. Dank der angerauten, texturierten Oberflächen an den Triggern, Bumpern und der Rückseite rutscht euch das Pad selbst in den hitzigsten Momenten nicht aus den Händen. Ihr behaltet die volle Kontrolle, wenn es wirklich auf jedes Quäntchen Leistung ankommt.

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Ein Prachtstück in Carbon-Black: Der Xbox Wireless.

Das Hybrid-D-Pad für Präzision

Vergesst ungenaue Eingaben, die euch am Ende den Win versauen! Das überarbeitete Hybrid-Steuerkreuz ist eine Wohltat für alle, die in Prügelspielen wie Tekken 8 und Co. makellose Combos hinlegen wollen oder in Menüs blitzschnell navigieren müssen. Es kombiniert das klassische Steuerkreuz mit einer leicht abgerundeten Form und sorgt so für geschmeidige Übergänge und gute Präzision.

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Einer für alles: PC, Konsole und Mobile

Warum drei verschiedene Controller kaufen, wenn einer alles kann? Dank der Xbox Wireless- und Bluetooth-Technologie wechselt ihr nahtlos zwischen eurer Xbox Series X|S, dem Gaming-PC und sogar eurem Smartphone oder Tablet.

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Top-Gripp und durchdachte Tasten zeichnen den Controller aus.

Die Verbindung steht in Sekunden, ist absolut stabil und dank des 3,5-mm-Klinkenanschlusses könnt ihr euer Lieblings-Headset direkt ins Pad einstöpseln. Das ist besonders praktisch, wenn euer Phone gar keinen solchen Stecker mehr hat.

Flexen leicht gemacht: der Share-Button

Ihr habt gerade einen unfassbar geilen No-Scope-Sniper-Kill im aktuellen CoD gelandet oder einen epischen Screenshot in Cyberpunk 2077 geschossen und wollt die ganze Welt an eurem Ruhm teilhaben lassen?

Mit dem dedizierten Share-Button in der Mitte des Controllers nehmt ihr eure Glanzleistungen blitzschnell auf und teilt sie mit eurer Community. Und das ganz ohne euch durch lästige Menüs wühlen zu müssen.

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All diese Gründe machen den Xbox Wireless Controller zu einem Eingabegerät, auf das Tausende von Gamern schwören. Holt euch also dieses Controller-Kleinod zum Super-Preis, bevor der Deal wieder vorbei ist.

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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