Neuer Anime schafft den Sprung auf Platz 3 der internationalen Netflix-Charts – in Japan sogar auf Platz 1

Warum ist der Anime so beliebt? Sakamoto ist ein recht ungewöhnlicher Protagonist: Ein ehemaliger Top-Killer, der jetzt ein friedliches Leben als übergewichtiger Ladenbesitzer führt. Trotz seines unscheinbaren Aussehens ist er jedoch unglaublich stark und geschickt, was für viele überraschende und lustige Situationen sorgt.

In den internationalen Netflix-Charts für nicht-englischsprachige Serien erreichte der Anime Platz 3 und ließ damit beliebte Serien wie Squid Game Season 1 (Platz 5) und Four Knights of the Apocalypse Season 2 (Platz 7) hinter sich.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to