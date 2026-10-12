Eine Serie auf Netflix macht der Postapokalypse von Fallout Konkurrenz, überzeugt mit 96 % positiven Reviews

Nicht nur in Fallout gibt es die Postapokalypse. Eine andere Serie, die auf Netflix zu sehen ist, entführt euch ebenfalls in ein solches Szenario, wechselt aber völlig das Klima.

In der Serienadaption von Fallout, deren zwei Staffeln ihr auf Amazon Prime Video sehen könnt, ist es zumeist heiß, trocken und staubig. Über etwas Wärme würden sich die Protagonisten einer anderen Serie sehr freuen. Die Rede ist von The Eternaut.

Es handelt sich dabei um die Adaption eines Comics mit demselben Namen und stammt aus Argentinien. Die Serie erzählt, wie schon die Vorlage, eine Science-Fiction-Geschichte, die, so wie Fallout, in einer dystopischen Zukunft spielt.

Darin werden erst ein tödlicher Schneefall und bald schon eine waschechte Alien-Invasion zum Problem der Menschheit.

Video starten In der Netflix-Serie The Eternaut fällt tödlicher Schnee – Seht hier den Trailer Autoplay

Tod von oben

Worum geht es in The Eternaut? Von einem Tag auf den anderen beginnt es in Buenos Aires zu schneien. Schnell stellt sich heraus, dass der Schnee tödliche Eigenschaften besitzt und einen Großteil der Bevölkerung dahinrafft.

Da bleibt erst einmal nur der Rückzug in die eigenen vier Wände. Die Überlebenden rund um Protagonist Juan Salvo müssen dafür sorgen, dass sie genügend Lebensmittel, Medizin und Schutzkleidung wie Atemmasken zusammenkratzen, um gegen den Schnee eine Chance zu haben.

Bald wird aber klar, dass er nur der Beginn einer viel größeren Gefahr ist: Die Menschheit sieht sich einer Alien-Invasion gegenüber. Gruselige Insektenwesen sind nur der Anfang, denn im Hintergrund scheint eine unbekannte Macht die Fäden zu ziehen und sich langsam auch in die Köpfe der Menschen einzuschleichen.

Ist die Serie gut? Bislang ist eine Staffel mit sechs Folgen erschienen und die kommt hervorragend an. Auf Rotten Tomatoes vergeben 24 Kritiker eine Wertung von 96 %. Über 1.000 User kommen auf einen Schnitt von 88 %.

Gelobt werden besonders die Leistungen der Schauspieler, die ihre Figuren vielschichtig porträtieren. Die Serie würde über die Laufzeit hinweg die Bedrohung gut aufbauen und für Nervenkitzel sorgen.

Wer eine Postapokalypse jenseits der abgedrehten Fallout-Welt sehen möchte, ist bei The Eternaut absolut richtig. Beim Erscheinen im Jahr 2025 konnte die Produktion bereits Erfolge erzielen und landete Netflix zufolge auf Platz 1 der Top-10 der nicht-englischsprachigen Serien.

Frei von Kontroversen war die Produktion aber nicht. Netflix-Chef Ted Sarandos hat zugegeben, dass bei The Eternaut generative KI verwendet wurde, um die Arbeit an den visuellen Effekten zu beschleunigen (via The Guardian). Ob euch das stört, muss jeder für sich entscheiden.

Wie viele Staffeln von The Eternaut gibt es? Bislang ist auf Netflix eine Season erschienen. An Staffel 2 wird aktuell gearbeitet, sie soll 2027 folgen und bereits die letzte sein. Habt ihr die Serie schon gesehen und euch eine Meinung gebildet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bei der Konkurrenz auf Prime Video geht es bald weiter: Staffel 3 von Fallout zeigt wohl eine Seite der Stählernen Bruderschaft, die bisher in der Serie fehlte



