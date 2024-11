Der letzte originale Schauspieler aus der ersten Folge von NCIS verlässt nach fast 22 Jahren wohl die Serie

NCIS ist eine bekannte Krimi-Serie, die schon seit 2003 läuft und immer noch aktiv ist. Für viele Fans ist die Serie bis heute relevant, vor allem wegen bekannter Figuren. Die meisten originalen Darsteller sind mittlerweile nicht mehr dabei und jetzt erwischte es auch den letzten „Veteranen“ von NCIS.

Was ist NCIS? Navy CIS ist eine Crime-Serie, die 2003 startete. Und das ziemlich erfolgreich, denn die Serie läuft auch heute noch und hat mehrere Spin-offs bekommen, darunter NCIS: LA, NCIS: New Orleans oder NCIS: Origins. Die Serie beschäftigt sich mit Fällen innerhalb des US-Militärs.

Für viele war der Hauptgrund des Erfolgs die sympathischen Charaktere, die sich in den Herzen der Zuschauer verfestigt haben. Zu den großen Fanlieblingen gehören Figuren wie Gibbs, der sogar mit seinem echten Sohn zusammenarbeitete, Ziva oder Tony. Viele der Serien-Veteranen sind mittlerweile aber verschwunden und nun hat es wohl auch den letzten erwischt: Tobias Fornell.

Ein anderer erfüllt jetzt seine Aufgabe

Um wen geht es? In Staffel 1, Folge 1 lernt man nicht nur die Hauptfiguren Gibbs (gespielt von Mark Harmon), Tony (gespielt von Michael Weatherly), Abby (gespielt von Pauley Perette) und Dr. Mallard (gespielt von David McCallum) kennen, sondern auch Tobias Fornell, der von Joe Spano gespielt wird.

Er ist ein guter Freund von Gibbs und war anfangs beim FBI. Wenn es Überschneidungen mit dem FBI gab, wurde Tobias Fornell rangeholt. Er und Gibbs hatten dabei immer eine gewisse Rivalität und auch einen persönlichen Bezug, durch die 2. Ex-Frau von Gibbs. Er spielte in 56 Episoden mit und, bis auf Staffel 17, hatte er jede Staffel einen Auftritt.

2019 aber verließ Mark Harmon die Serie und der neue Chef vom NCIS wurde Alden Parker, gespielt von Gary Cole. In Folge 4 von Staffel 22 gerät er, Serien-typisch, mit dem FBI aneinander. Der Chef des FBI ist Wayne Sweeney, gespielt von Erik Passoja. Wie schon in der allerersten Folge streiten sich beide, wer sich dem Fall annimmt, und das NCIS operiert dann entgegen dem FBI.

Das erinnert stark an die Rivalität von Gibbs und Fornell. Gleichzeitig deutet die Folge auch eine freundschaftliche Ebene zwischen Sweeney und Parker an. Genauso wie bei Gibbs und Fornell.

Ohne Gibbs und mit der erneuerten Dynamik des FBI gibt es für den Charakter Fornell wenig Gründe, in der Story, abseits von kleinen Cameos, wirklich aufzutauchen. Und ohne Gibbs gibt es für Fornell auch keine persönliche Ebene mehr. Seine Rolle innerhalb der Serie wurde damit herausgeschrieben und an einen neuen Charakter übergeben. Bisher hatte er in Staffel 22 auch keinen Auftritt.

Er war einer der letzten Serien-Veteranen

Fornell wäre damit einer der letzten Serien-Veteranen, der aus der Show geschrieben wird. Einige langjährige Charaktere verließen die Show. Darunter natürlich auch der Chef des NCIS:

Mark Harmon (Gibbs) verließ die Show in Staffel 19

Pauley Perette (Abby) verließ die Show in Staffel 15

Michael Weatherly (Tony) verließ die Show in Staffel 13

Cote de Pablo (Ziva) verließ die Show in Staffel 11

David McCallum (Ducky) verstarb 2023 mit 90 Jahren

In einem Podcast von Cote de Pablo und Michael Weatherly (via Spotify) verriet der Schauspieler von Fornell sogar, warum er nie zu einem regulären Schauspieler in der Serie wurde. Er wollte sich nicht so stark an die Serie und vor allem an die Figur binden:

Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht das tun müssen, was ihr getan habt. […] Es ist eigentlich unaussprechlich, denn man wird in etwas verwandelt und muss das bis zu einem gewissen Grad sein, die Show promoten, auf Leute reagieren, die einen auf eine bestimmte Weise sehen.

Bei einer solch langen Serie muss man sich nicht nur als Schauspieler für die Dreharbeiten binden, sondern auch außerhalb. Man wird als die Figur gesehen und muss das auch zu einem gewissen Grad nach Außen tragen. Diese Verantwortung wollte Joe Spano nicht.

Nichtsdestotrotz läuft die Serie fleißig weiter, auch nach fast 22 Jahren. Mit neuen Figuren wird versucht, die Lücken der Fans zu schließen – so auch mit der bekannten Rivalität. Schaut ihr NCIS noch oder fehlen euch die beliebten Figuren? Schreibt es uns in die Kommentare.