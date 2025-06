Naruto hätte seinen Vater im Anime schon 6 Jahre früher treffen können, doch er hatte ein dringendes Problem

Einer der zentralsten Punkte im Anime von Naruto ist, dass er ohne Eltern aufgewachsen ist, und einer der schönsten Momente ist, wenn er sie zum ersten Mal trifft. In einem TV-Special hätte er ihn fast getroffen, doch er musste auf die Toilette.

Was ist das für ein Special? Am 21. August 2004 erschien in Japan die OVA „Hidden Leaf Village Grand Sports Festival“. OVA steht für Original Video Animation. Das sind spezielle Folgen oder Filme, die nicht für das TV oder Kino produziert werden. Bei bekannten Serien sind das oft Geschichten, die nicht offiziell zur Geschichte gehören, aber viel Fanservice für Zuschauer bieten.

In der 3. OVA von Naruto geht es um ein Sport-Festival, in dem die jungen Ninja verschiedene Spiele gewinnen müssen, um eine Woche lang freizubekommen. Naruto muss aber dringend aufs Klo, weshalb er ständig dorthin rennt. Dort ist es aber immer ziemlich voll.

Absurderweise kann man in dieser speziellen Folge auch bekannte Gesichter entdecken, die entweder fiese Schurken sind oder wichtige Familienmitglieder, die man eigentlich erst viel später trifft.

Naruto ist einfach an seinem Vater vorbeigelaufen

Was kann man in der OVA sehen? Auf x.com postete @NarutoDaily_ einen Clip aus der OVA. Man sieht, wie Naruto dringend auf die Toilette muss. Als er aber die Schlange vor dem Klo sieht, ist er schockiert. Für Fans des Animes ist die Schlange an sich schon spannend. Da sieht man nämlich unter anderem folgende Charaktere:

Gaara

Die Sound 4 -Ninjas, die Konoha bekämpft hat, um Sasuke zurückzuholen

-Ninjas, die Konoha bekämpft hat, um Sasuke zurückzuholen Ebisu

Kabuto

Itachi und Kisame, die im selben Jahr versucht haben, Naruto zu entführen

einige Anbus

Vor allem für Itachi und Kisame wäre hier die perfekte Gelegenheit, um sich Naruto und den Jinchuuriki in seinem Körper zu schnappen.

Noch skurriler ist eine spätere Szene. Dort rennt Naruto erneut Richtung Toilette und läuft dabei am 4. Hokage, Minato, vorbei. Der sollte gar nicht am Leben sein. Man muss aber dazu sagen, dass auch Naruto zu dem Zeitpunkt, trotz der visuellen Ähnlichkeit, nicht weiß, dass der 4. Hokage sein Vater ist.

Wann trifft Naruto Minato offiziell? Im Anime trifft Naruto die Seele seines Vaters, durch das Siegel des Neunschwänzigen erst in Naruto Shippuden in Folge 168. Die lief zum ersten Mal in Japan am 15. Juli 2010. Die Folge basiert auf den Manga-Kapiteln 439 bis 442. Kapitel 439 erschien zum ersten Mal in der Weekly Shōnen Jump Nr. 16 am 30. März 2009 (via Narutopedia).

Ganz ernst sollte man solche OVA nicht nehmen, es ist aber schon beachtlich, dass man Minatos Anime-Hokage-Design so früh genutzt hat. Der Anime zu Naruto ist voller spannender Kämpfe. Die legendärsten aus der Serie haben wir euch hier aufgelistet: Die 7 legendärsten Kämpfe in Naruto