Nach 15 Jahren mit Kabel-Maus und -Tastatur – Wie gut ist Wireless-Gaming 2023?

In den letzten 15 Jahren nutzte Patrick Freese von MeinMMO ausschließlich Maus und Tastatur, die per Kabel mit einem PC verbunden wurden. Aus Angst vor zu großem Input-Lag hatte er Funk-Verbindungen gemieden. Aber ist das heute überhaupt noch ein Problem? Er hat es ausprobiert und erklärt, warum er sich heute keine Sorgen mehr machen muss.

Kennt ihr das? Ihr spielt Shooter und verpasst nur um einen Bruchteil einer Sekunde den richtigen Moment zum Abschuss? Klar, dass man hier erstmal nicht bei sich selbst die Schuld sucht, sondern bei seiner Hardware. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Wenn ich früher bei Counter-Strike jemanden knapp verfehlt habe, stand der Input-Lag meiner kabellosen Hardware auf meiner Liste der Verantwortlichen ganz oben. Dicht gefolgt von Internetproblemen.

Wer schreibt hier? Ich bin Patrick, Performance-Manager bei MeinMMO. Meinen ersten PC habe ich gebaut, als ich etwa 13 Jahre alt war. Seitdem habe ich viel verschiedene Hardware in PCs und drumherum genutzt. Ich begeistere mich für die technischen Fortschritte und probiere gern neue Dinge aus, die es rund ums Gaming und das Homeoffice gibt.

Was ist eigentlich Input-Lag? Damit beschreibt man die Verzögerung von einer Eingabe, bis diese bei einem Gerät wie einem PC ankommt und umgesetzt wird. Bei den ersten kabellosen Mäusen und Tastaturen waren die Zeiten zwar schon gering, aber noch höher als heute. Dabei ist zu erwähnen, dass Maus und Tastatur nur eine geringe Menge an Input-Lag verursachen. Die Hardware im PC und der Monitor spielen dabei eine deutlich größere Rolle.

Durch eine Umfrage von Logitech auf Twitter kam ich erneut auf das Thema. Dort fragte man die Community, ob man eine Maus mit oder ohne Kabel hat. User antworteten, wie ich es tun würde “Natürlich mit. Ich will doch keinen Input-Lag”. Doch Logitech erklärte, dass das heute kein Problem mehr sei.

Ich wollte herausfinden, ob das wirklich so ist. Zum Testen schickte Logitech mir Hardware zu, um der These auf den Grund zu gehen.

Welche Hardware nutze ich zum Test?

Maus: Als Maus nutze ich die G502 X Plus, die wir euch hier im Test auf MeinMMO schon in der Grundvariante ohne RGB näher vorgestellt haben. Sie löst bei mir die G502 Hero ab. Also im Grunde schon ähnliche Mäuse.

Tastatur: Die G915 kommt bei mir als Tastatur mit GL-Tactile-Switches zum Einsatz. Sie ist unser Sieger als beste Wireless-Gaming-Tastatur. Die Braunen Switches eignen sich gut für Personen, die bei den Switches einen Kompromiss zwischen “gut zum Schreiben” und “gut zum Spielen” wünschen. Vorher nutzte ich die “MasterKeys”-Tastatur von Cooler Master auch mit braunen Switches. Es war meine erste mechanische Tastatur, die ich 2017 kaufte.

Die beiden neuen Geräte sind mit der Lightspeed-Technologie von Logitech mit meinem PC verbunden. Logitech wirbt damit, dass diese Technik eine niedrige Latenz und zuverlässige Performance biete.

Ich teste in WoW, Valorant und LoL

Wie habe ich getestet? Die letzten 15 Jahre spielte ich immer mit Kabel. Die beiden alten Geräte habe ich abgestöpselt und direkt die beiden neuen mit dem PC kabellos verbunden.

Mit der “Logitech G Hub”-Software wurden dann beide Geräte schnell installiert. Nach einer kurzen Einrichtung mit Farben der Tastatur und Maus sowie der DPI-Geschwindigkeit spielte ich direkt los.

WoW: Als allererstes habe ich mich in WoW eingeloggt. Seit dem Start von Dragonflight spiele ich es täglich und könnte da als erstes Unterschiede ausmachen. Aber ich bemerke keine. Das Drachenfliegen funktioniert wie gewohnt, ich baue in Rennen dieselben Fehler und kann es nicht auf eine Hardwareverzögerung schieben. Auch das Heilen in schweren Mythic-Instanzen läuft wie vorher. Hier spüre ich keine negativen Unterschiede. Dafür habe ich ohne Kabel mehr Freiheit beim Positionieren von Maus und Tastatur und kann mich beim gemütlichen Angeln weit zurücklehnen. Großer Pluspunkt!

Valorant: Zwar verbringe ich aktuell nicht so viel Zeit in Shootern wie in WoW, aber mein Go-2-Shooter ist Valorant. Sollte es also spürbare Unterschiede bei der Hardware geben, würden sie mir hier auffallen. Zur Sicherheit habe ich auch noch das Aim-Lab auf Steam gestartet und konnte in beiden Games bei der Zeit bis zum Schuss und bei der Genauigkeit keine spürbaren Unterschiede festmachen.

Positiv fällt mir auf, dass die Maus ohne das Kabel “freier” über das Mauspad gleitet und ich keinen Widerstand spüre. Bei meinem alten Setup hatte ich in seltenen Situationen das Gefühl, dass das Kabel die Bewegungen minimal einschränkt. Nachteile sind mir auch hier bei Shootern nicht aufgefallen.

LoL: Mein letztes Test-Spiel ist League of Legends. Hier spiele ich ARAMs und Normals, also nicht kompetitiv. Dennoch spielt Schnelligkeit hier eine wichtige Rolle. Meine Skillshots kann ich schnell und präzise landen. Auch das Timing beim Flashen über bestimmte Hindernisse passt. Keine Einschränkungen!

Fazit: Input-Lag ist Geschichte – Akku kein Problem

Beim Spielen schränken mich die neuen Geräte nicht ein. Weder in Shootern und MOBAs noch in MMORPGs. Meine Skillshots sitzen so “gut” wie mit einer Kabelverbindung. Meine Inputs kommen rechtzeitig in den Spielen an. Ich genieße es richtig, meine Geräte auf dem Tisch frei zu bewegen. Da kann man die Tastatur und Maus auch mal direkt vom Tisch nehmen, wenn man putzen will, und muss nicht erst die Kabel abziehen oder die Geräte über den Monitor hängen.

Vorher mit Kabel Nachher ohne Kabel Ordnung auf dem Schreibtisch

Ich bin überzeugt vom Wireless Gaming. Wenn ihr auch wegen des Input-Lags solche Geräte vermieden habt, dann werft mal selbst einen Blick darauf. Testet die Geräte mal gründlich und macht euch ein Bild davon. Gerade Spiele wie das Aim Lab auf Steam sind am PC eine gute Möglichkeit, die Reaktionen zu testen.

Das Laden der Akkus war für mich ein Punkt, den ich vor dem Test fürchtete. “Wie oft passiert das? Muss ich mitten im Spiel plötzlich auf Kabel wechseln?”

In der Praxis beginnt die Tastatur rot zu blinken, um nahezulegen, dass man “bald” mal laden soll. Bei der Tastatur beginnt dieser Energiesparmodus bei 15 % Akku und lässt sich in der Software noch gezielter einstellen. Da hat man noch genug Zeit, die Runde zu beenden und dann das Kabel anzuschließen. Der Ladezustand wird auch in der G Hub-Software angezeigt. Bei normalem Gebrauch lade ich beide Geräte einmal pro Woche auf. Die G915 hat laut Hersteller 30 Stunden Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit der G502 X Plus liegt laut Hersteller etwa bei 37 Stunden, wenn RGB aktiviert ist. Schaltet man die bunten Farben aus, sollen es sogar 130 Stunden sein. Wer generell lieber ohne Farben spielt, sollte nicht zur “Plus”-Variante greifen.

Ich lasse beide Empfänger, die per Kabel am Rechner angeschlossen sind, hinten auf dem Schreibtisch liegen. Wenn die Geräte geladen werden müssen, ziehe ich einfach die Empfänger vom Kabel ab und stecke die USB-C-Verbindung in Maus und/oder Tastatur. Beide Geräte kann ich beim Laden weiterhin nutzen.

Einen besonderen Vorteil hat die kabellose Nutzung für mich auch noch: Der Schreibtisch sieht jetzt viel aufgeräumter aus. Ich mag gutes Kabelmanagement. Das sieht einfach schön aus, wenn nirgends irgendwelche Kabel lose rumflattern. Und ganz ohne Kabel ist’s noch schöner als mit gut organisierten Kabeln.

Tipp fürs Kabelmanagement: Wenn ihr so wie ich viel Wert auf Kabel-Management auf eurem Schreibtisch legt, dann habe ich einen guten Tipp für euch: Ein USB-Hub für 30 € räumt euren Tisch und alles darunter schön auf.