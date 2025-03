Spieler entdeckt nach 600 Stunden in Baldur’s Gate 3 ein Detail, das eine knifflige Prüfung viel leichter macht

Baldur’s Gate 3 ist dafür berühmt und geschätzt, dass es massenhaft Möglichkeiten gibt, wie man Prüfungen, Dialoge oder Auseinandersetzungen bewältigen kann. Aus diesem Grund kann es, wie in diesem Spieler-Beispiel, durchaus oft vorkommen, dass einige Details erst nach hunderten Spielstunden aufgedeckt werden, obwohl sie eigentlich offensichtlich sind. Weitere Beispiele und Hinweise diesbezüglich könnt ihr in diesem Artikel erfahren: „Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot“ – 10 Tipps in Baldur’s Gate 3, die eigentlich offensichtlich sind, aber viele Spieler erst spät entdecken

Ein Spieler auf Reddit berichtet , dass er die Prüfung zuvor nur mit „schierer rohen Gewalt“ bewältigen konnte und erst nach 600 Stunden Spielzeit in Baldur’s Gate 3 auf ein kleines Detail aufmerksam wurde, das ihm all die Tortur erspart hätte.

Von welcher Prüfung ist die Rede? Es handelt sich um das Faith-Leap-Trial (auf Deutsch Vertrauenssprung-Prüfung), in der man Pfaden zwischen verschiedenen Shar-Statuen folgen muss. Allerdings verschwinden die Pfade, wenn man sich ihnen nähert. Sie werden komplett unsichtbar, sodass man bei einem falschen Schritt in die Dunkelheit fällt.

