Atemberaubende Landschaften und epische Schlachten – Survival-MMO auf Steam zeigt seine Welt im Trailer

Das Survival-MMO Myth of Empires Version 1.0 rüstet sich für den Launch am 21. Februar auf Steam. Ein Trailer präsentiert einige der neuen Gameplay-Features, die vielfältige Landschaft, epische Schlachten und vieles mehr, das euch erwartet.

Worum geht es in Myth of Empires? Das Strategie-Sandbox-MMO “Myth of Empires”, das kürzlich rechtliche Auseinandersetzungen mit Studio Wildcard und Smilegate überwunden hat, wird wie geplant noch diesen Monat veröffentlicht.

Myth of Empires ist ein Sandbox-Abenteuer, das euch in eine neue Welt entführt, in der ihr ein mächtiges Imperium aufbauen könnt. Mit über 1200 Produktionsmodi und der Möglichkeit, NPCs, Tiere und Pferde zu zähmen, bietet das Spiel eine Vielzahl von Optionen für kreatives Gameplay.

In epischen Schlachten auf sich ständig verändernden Schlachtfeldern könnt ihr Hunderte von Waffen und Rüstungen kombinieren. Serverübergreifende Kämpfe und verschiedene Spielmodi bieten zusätzliche Vielfalt und Herausforderungen für Spieler jeden Spielstils.

Eine Vielzahl von atemberaubenden Landschaften

Der Release Trailer zeigt euch, was ihr in der Welt von Myth of Empires Version 1.0 erwarten könnt: Der Trailer zu Myth of Empires bietet einen actiongeladenen Einblick in das Spielgeschehen, von epischen Schlachten bis hin zum Aufbau von Gemeinschaften. Neben diesen zeigt der Trailer auch das Sammeln von Ressourcen, das Zähmen von Reittieren und das Erkunden der neuen Karte Dongzhou Island.

Diese Insel bietet eine Vielzahl von Landschaften, darunter üppige Vegetation, Meereslandschaften und Vulkane, sowie neue Herausforderungen und Boss-Inhalte.

Das Team deutet auch auf kommende DLCs hin, darunter neue Zivilisationen. Nach einem anspruchsvollen Entwicklungsprozess steht Myth of Empires nun kurz vor dem Start.

Das sind die Reaktionen der Community: Die Reaktionen unter dem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Myth of Empires sind größtenteils sehr positiv. Einige Nutzer äußern sich folgendermaßen:

FishMonger849 schreibt: “Ist noch jemandem die Kinnlade runtergefallen? Das ist unglaublich!”

svvap_ kommentiert: “Endlich seid ihr zurück! Dieses Spiel war vor der Schließung fantastisch und wird jetzt noch fantastischer sein. Ich kann es kaum erwarten!”

dmedia8352 merkt an: “Ich bin so aufgeregt. Zwei Wochen gogogo. Ich bin auch gespannt, wann es endlich losgeht. See you soon.”

Warum das Spiel damals von Steam entfernt wurde und worum es in dem Rechtsstreit ging, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen:

