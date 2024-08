My Hero Academia geht zu Ende – Der Autor von One Piece sagt, der Mangaka könne endlich sein liebstes Videospiel zocken

Das letzte Kapitel von My Hero Academia hat das Ende des großartigen Shonen-Mangas besiegelt. Das große Finale wird nicht nur für Fans, sondern auch für den Mangaka Kohei Horikoshi ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben sein. Viele Kollegen gratulieren ihm zum Ende.

Was für Botschaften haben die Mangaka an ihn? Viele Autoren von Shonen-Mangas gratulieren auf der VIZ-Seite Horikoshi dazu, dass er den Manga nach 10 Jahren beendet hat. My Hero Academia startete im Jahr 2014 und endete am 5. August 2024.

Ein berühmter Mangaka verrät sogar, was für einen Einfluss My Hero Academia auf ihn hatte. Doch auch die anderen Botschaften der Autoren gehen ans Herz:

Gege Akutami (Jujutsu Kaisen): „Jujutsu würde nicht ohne My Hero existieren. Glückwunsch!“

Takeruo Hokazono (Kaguarbachi): „Ich erinnere mich daran, den 17. Band in der Highschool gelesen zu haben. Von Mirio zu One For All 100 %. Was eine Legende!“

Kouji Miura (Blue Box): „Glückwunsch zum finalen Kapitel von My Hero! 10 Jahre von einem der leidenschaftlichsten Mangas überhaupt. Gut gemacht!“

Sogar Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, hat Horikoshi zu den 10 Jahren My Hero Academia gratuliert. Er hat allerdings noch eine etwas andere Botschaft an Horikoshi. Oda freue sich nämlich, dass der Autor endlich sein liebstes Videospiel zocken könne.

Fast zeitgleich ist in Japan ein neuer Kinofilm zu My Hero Academia erschienen:

Mangaka von My Hero Academia zockt gerne ein Mobile-Game

Wie lautet die Botschaft von Oda? Der Schöpfer von One Piece sagt, dass Horikoshi nun so viel Pokémon GO spielen könne, wie er wolle. Der Autor von My Hero Academia sei nämlich ein großer Fan des Mobile Games und hat bereits unzählige Stunden darin versenkt.

In einem früheren Interview verriet er, dass er seinen Fortschritt bei Pokémon GO dem vierjährigen Sohn eines Freundes gezeigt habe. Er wollte mit seiner Spielzeit angeben, denn Horikoshi habe zu dem Zeitpunkt bereits 45 Millionen Sternenstaub gesammelt (via Reddit). Das ist eine enorme Menge für das Spiel.

Dadurch, dass er jetzt nicht mehr am Manga arbeiten muss, kann Horikoshi noch viel mehr Sternenstaub sammeln und besondere Pokémon einfangen. Mit unserem MeinMMO-Guide wüsste er, wie er mit nur einem Wurf an besonders viel Sternenstaub kommen könnte.

Die persönliche Botschaft von Oda, die sich von den anderen Nachrichten abhebt, zeigt, was für ein tolles Verhältnis die beiden Kollegen haben. Zu Ehren des Endes von My Hero Academia hatte Oda schon eine besondere Skizze veröffentlicht, die an Horikoshi gerichtet ist: Der Autor von One Piece ehrt das Ende eines anderen Mangas, widmet ihm ein Cover