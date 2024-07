My Hero Academia endet in dieser Woche, erhält ein „Geschenk“ vom Schöpfer von One Piece

Fans von My Hero Academia müssen in dieser Woche stark bleiben. Der Mangaka Kohei Horikoshi wird nämlich am Sonntag das letzte Kapitel des Mangas veröffentlichen. Um den Abschied gebührend zu feiern, veröffentlicht Eiichiro Oda, der Mangaka von One Piece, ein passendes „Geschenk“.

Was hat Oda für Horikoshi vorbereitet? Die Bilder der Cover im One-Piece-Manga sind normalerweise Zeichnungen von Eiichiro Oda. Doch das neue Kapitel wird dieses Mal eine Zeichnung von Horikoshi als Bild haben.

Die Zeichnung des Mangakas von My Hero Academia könnt ihr euch in dem Tweet von opfanatic2024 ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf dem Bild ist Captain Smoker zu sehen, der sich dank seiner Teufelskraft in Rauch auflöst. Daneben ist ein Schriftzug von One Piece zu sehen. Darunter ist in japanischer Schrift der Name des Marinesoldaten zu lesen.

Doch hinter dem Bild steckt mehr, als man zunächst vermuten würde. Es ist nämlich schon einige Jahre her, dass Horikoshi die Zeichnung anfertigte. In der SBS-Ausgabe Nummer 77 verriet Oda, was hinter dem Bild steckt.

MeinMMO verrät euch, welches die coolsten Schiffe sind, die auf den Meeren von One Piece segeln:

Mangaka von My Hero Academia ist langjähriger Fan von One Piece

Was steckt hinter dem Bild? Horikoshi reichte das Bild in einem Wettbewerb ein, bei dem Fans im Jahr 2002 Bilder zu One Piece zeichnen mussten. Zu der Zeit war der damals 16-jährige Horikoshi noch nicht der Mangaka von My Hero Academia, sondern ein einfacher Fan von One Piece. Denn der erste Band von My Hero Academia erschien erst 12 Jahre später.

Das Bild schaffte es tatsächlich, in das „Usopp Gallery Pirates“-Segment in Ausgabe 23 aufgenommen zu werden. Horikoshi arbeitete hart an sich und schaffte es, seinen eigenen Manga beim gleichen Verlag veröffentlichen zu können, bei dem auch One Piece ist.

Horikoshi erzählte die Geschichte Oda bei einem Neujahrsevent des Verlags. Der war so begeistert davon, dass er es direkt in seinem eigenen Manga erwähnte. Es ist schön zu sehen, dass Oda sich an die Geschichte erinnert und das Bild des jungen Horikoshi als Cover für das kommende Kapitel nutzt.

Wie geht es mit My Hero Academia weiter? Horikoshi erwähnte kürzlich in einem Interview (via VIZ), dass es Hintergrundgeschichten gäbe, die er im Manga nicht eingebaut habe. Allerdings hätte er nicht die Absicht, sie zu zeichnen und zu veröffentlichen.

So wie es aussieht, will der Mangaka von My Hero Academia kein Sequel veröffentlichen. Deshalb könnte es sein, dass mit dem letzten Kapitel von MHA die Geschichte komplett abgeschlossen ist.

Fans bleibt aktuell also nur noch der Anime zur Heldengeschichte. Nach dem Ende des Animes könnte es sein, dass sie sich vollständig vom Franchise verabschieden müssen. Doch es gibt einen weiteren Shonen-Manga, der in die Fußstapfen von My Hero Academia treten könnte: Beliebter Manga bekommt Anime, könnte auf dem Level von Jujutsu Kaisen und Demon Slayer einsteigen