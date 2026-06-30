Morgen erscheint auf Netflix eine beliebte Videospielverfilmung, spielte fast 430 Millionen € ein

Ab dem 1. Juli 2026 können Videospielfans ein echtes Highlight auf Netflix sehen. Der Film überzeugte nicht nur die Kritiker, sondern auch die Zuschauer, und erhält deshalb 2027 eine Fortsetzung.

Wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet Segas blauem Igel Sonic gelingen würde, eine erfolgreiche und beliebte Filmreihe aufzubauen? Seit dem Erstling aus dem Jahr 2020 folgten zwei Fortsetzungen, der dritte Teil feiert am 01. Juli 2026 seine Premiere bei Netflix.

Ursprünglich erschien er im Dezember 2024 mit dem Titel Sonic the Hedgehog 3. Die Geschichte bringt beliebte Charaktere zurück. Neben Sonic müssen sich Knuckles und Tails zusammenschließen, um dem bösen Shadow die Stirn zu bieten.

Dieser besitzt ungewöhnlich starke Kräfte und kann nicht einfach so besiegt werden. Um bessere Chancen gegen ihn zu haben, schließt sich das Team um Sonic mit Dr. Robotnik zusammen. Ob das gut geht?

Welche Videospielverfilmungen 2026 und 2027 auf euch warten, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Video starten Der schnellste Igel der Welt stellt sich in Sonic 3 einem mächtigen Schurken Autoplay

Die Zuschauer lieben Sonic 3

Wie gut ist der Film? Sieht man sich die Ratings auf Rotten Tomatoes an, so wird klar: Sonic 3 ist ein Highlight aus dem Bereich der Videospielverfilmungen.

151 Kritiker kommen zu einem Wertungsschnitt von 85 %, die Zuschauer übertreffen das aber noch. Über 10.000 User haben abgestimmt und den Film auf ganze 95 % gehievt.

Gelobt wird von Seiten des Publikums vor allem der Humor, das Charisma und die Spannung, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen packen würde:

„Das war ein Meisterwerk! Der beste Film der Mitte der 2020er Jahre (2024–2026) – der bisher beste Sonic-Film!“, findet Elliot D.

„Als Sonic-Fan ist es ein echtes Erlebnis, Shadow kämpfen zu sehen und Super Shadow und Sonic zu erleben – es fühlt sich an wie ein Anime-Live-Action-Film, der auf Sonic Adventure 2 basiert“, urteilt Jean E.

„Jeder Sonic-Fan wird davon begeistert sein“, zieht Carter T ein kurzes Fazit.

„Sonic wird immer besser. Wer auch immer für diese Adaption verantwortlich ist, hat eine Gehaltserhöhung verdient!“, findet Karen.

Abgesehen von den starken Wertungen lieferte Sonic 3 auch an der Kinokasse ordentlich ab. Bei einem Budget von rund 107 Millionen € spielte der Film laut The Numbers weltweit fast 430 Millionen € ein.

Das dürfte mitunter der Grund sein, warum eine Fortsetzung bereits in Arbeit ist. Zum Glück müssen Fans nicht mehr lange darauf warten. Sonic 4 soll voraussichtlich am 19. März 2027 in die Kinos kommen.

Bis dahin kann Teil 3 ab dem 1. Juli auf Netflix nachgeholt oder erneut geschaut werden. Auf derselben Plattform gibt es übrigens auch eine der besten Serien mit dem blauen Igel.

Habt ihr Sonic 3 bereits gesehen oder gebt ihr dem Film jetzt auf Netflix eine Chance? Schreibt uns eure Eindrücke und Wünsche gerne in die Kommentare. Nicht nur Videospiele schaffen es regelmäßig, als Film oder Serie umgesetzt zu werden. Auch beliebten Comic-Geschichten gelingt das, und bald erwartet Fans des dunklen Rächers ein besonderes Highlight: Eine neue Serie macht aus Batman einen armen Schlucker, ist perfekt für die junge Generation