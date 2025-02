Der Chef von Monster Hunter Wilds ist sich fast sicher, dass ihnen eine Sache diesmal besonders gut gelungen ist

Monster Hunter Wilds enthüllt ein neues Monster in einer Werbung, die hier so gut wie niemand gesehen hat

Der Game Director gibt aber auch zu, dass es nicht an ihm ist, darüber zu entscheiden, inwieweit die Entwickler dieses Ziel erreicht haben. Bis zum Release am 28. Februar sei er daher „zuversichtlich, aber nicht übermütig.“ Er werde abwarten, was die Spieler sagen, dann könne man in Zukunft immer noch Anpassungen vornehmen.

Wie löst Monster Hunter Wilds das? Gegenüber GamesRadar+ erklärt Tokuda, dass keine Waffe so stark sein soll, dass sich einfach jedes Monster mit ihr erlegen lässt. „Ich möchte, dass Spieler darüber nachdenken und die Waffen und Skills wirklich wie eine Art Werkzeugkasten behandeln, mit dem sie den besten Weg und die beste Strategie finden können, um ein Monster zu besiegen,“ so der Game Director.

Warum ist das so schwierig? Das Balancing ist oft eine diffizile Angelegenheit in Action-Spielen. Vielen Spielern macht es Spaß, mit einem kaputten Build durch die Gegner zu fegen. Wenn eine Waffe oder ein Build jedoch allzu übermächtig sind, sinkt die Motivation, überhaupt noch etwas anderes auszuprobieren.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Was für eine Sache soll das sein? Dabei geht es um das Balancing der einzelnen Waffen im Spiel. In einem Gespräch mit der Website GamesRadar+ erklärt Yuya Tokuda, Director von Monster Hunter Wilds, welche Philosophie sie beim Balancing verfolgt haben.

