Spieler sammelt Daten aus 100 Jagden in Monster Hunter Wilds und zeigt, dass es bei Waffen auf die Größe ankommt

Die Waffen in Monster Hunter Wilds sind für viele nicht einfach nur Werkzeuge, sondern ein Teil der Persönlichkeit. Ein Spieler hat gezeigt, wie oft er welche Waffe gesehen hat, und vor allem die Fans mächtiger Hämmer sind nicht glücklich.

Was zeigt die Erfahrung des Spielers? Der User GoodboyLucas postete auf Reddit eine persönliche Statistik, die zeigt, wie oft er welchen Waffen bei 100 Jagden begegnet ist. Er beschreibt, dass er, nachdem er Jagdrang 41 erreicht hat, getrackt hat, welche Waffen benutzt worden sind.

Seine Statistik basiert auf laut ihm 90 % auf Quests mit gehärteten Monstern. Er kommt auf folgende Ergebnisse:

Langschwert: 15,7 %

Doppelklingen: 12,6 %

Großschwert: 11,5 %

Schwert und Schild: 10,1 %

Bogen: 9,8 %

Energieklinge: 7,7 %

Gewehrlanze: 7,3 %

Morph-Axt: 6,3 %

Schweres Bogengewehr: 5,9 %

Insektenglefe: 3,8 %

Hammer: 2,8 %

Jagdhorn: 2,1 %

Leichtes Bogengewehr: 2,1 %

Lanze: 2,1 %

Laut seiner Erfahrung finden die meisten Spieler die großen Klingen des Langschwerts und des Großschwerts ziemlich gut. Das Langschwert kommt sogar auf 15, 7 %. Die Doppelklingen und das Schwert und Schild verirren sich als kleine Waffen noch auf den oberen Plätzen. Beide sind schnell und mobil.

Wie zu erwarten, hat er das Langschwert am häufigsten entdeckt, es gehörte auch in den vorherigen Teilen zu den beliebtesten Waffen. Auch das Großschwert und die Doppelklingen sind gewohnt beliebt, wenn man es mit älteren Statistiken aus Monster Hunter World (via Reddit) vergleicht.

Das Auffällige ist noch, wie hoch die Gewehrlanze ist und wie niedrig der Hammer. Bei unserer eigenen Umfrage, vor dem Release, schaffte es der Hammer noch auf Platz 2.

Obwohl die Statistik nur ein persönlicher Erfahrungswert ist, diskutiert die Community über die Verteilung der Waffen. Vor allem die Liebhaber des Hammers sind enttäuscht, haben aber auch eine Erklärung, warum er so selten gespielt wird.

Eine Gruppe Spieler trauert

Wie reagiert die Community auf die Daten? Während sich einige darüber beschweren, wie unsortiert die Daten präsentiert sind, diskutieren viele über die Daten der Waffen. Die laut der Statistik häufigere Nutzung der Gewehrlanze wird gefeiert. xKnicklichtjedi (via Reddit) glaubt, es liegt an den neuen Combos und dem Scaling.

Während die Jagdhorn-Nutzer mit Saxofon-Memes feiern, obwohl sie ziemlich selten zu sehen waren, sind die Hammer-Spieler trauriger. User wie RondogeRekt (via Reddit) berichten, dass sie den Hammer stark fanden, doch als sie andere Waffen probierten, merkten sie, dass diese stärker sind.

Lerijie (via Reddit) wechselte zum Schwert und Schild und hat gemerkt, dass diese Waffe auch stunnen kann, gleichzeitig aber schnell angreift und mobil ist.

Allgemein merkt man in den Kommentaren, dass die Hammer-Nutzer nicht zufrieden sind. Die Waffe habe aktuell nicht die nötige Feuerkraft , während andere Waffen so gut sind wie noch nie. Zu den Hammer-Freunden gesellen sich auch die Lanzen-Spieler, die finden, die Waffe sei unterschätzt. Dem kann auch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zustimmen.

Man sollte aber dennoch bedenken, dass das nur die persönlichen Daten des Spielers sind. Es bleibt abzuwarten, wie die offiziellen Statistiken ausfallen. Man kann aber davon ausgehen, dass die üblichen Vertreter (Langschwert, Doppelklingen, Großschwert) auf den oberen Plätzen sein werden.

Welche Waffe spielt ihr aktuell am meisten? Wechselt ihr durch oder seid ihr einer Waffe treu ergeben? Schreibt es uns in die Kommentare. Das Langschwert ist nicht nur eine der beliebtesten Waffen in Monster Hunter Wilds, sondern auch eine der besten: Monster Hunter Wilds: Tier List zu den besten Waffen