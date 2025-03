Spieler nutzt unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds, um eine der mächtigsten Kreaturen in 92 Sekunden zu erlegen

In Monster Hunter Wilds sind die gehärteten Monster aktuell die schwierigsten Herausforderungen, den man sich als Jäger stellen kann. Ein Spieler zeigt in einem Speedrun, wie stark eine unterschätzte Waffe ist, indem er eines der stärksten Monster im Spiel in nur 92 Sekunden erledigt.

Um welches Monster geht es? Die gehärteten Monster sind stärkere Varianten der normalen Kreaturen in Monster Hunter Wilds. Dementsprechend ist auch das gehärtete Arkveld eines der schwierigsten Monster im Spiel.

Ist einem auch das noch zu leicht, dann stellt man sich dem Speedrunning, also man versucht, ein Monster so schnell wie möglich zu legen. In einem Video auf YouTube zeigt ein Spieler, wie gut die unterschätzte Insektenglefe ist und erledigt den gehärteten Arkveld mit seinem Build in nur 92,7 Sekunden.

Die Insektenglefe kann ziemlich mächtig sein

Mit welchem Build spielt der Spieler? Der User キリン男爵 postet auf YouTube gelegentlich Videos, in denen er schwierige Monster mit einer Insektenglefe erledigt, einer Waffe, die eher im unteren Teil der Tier-List vertreten ist.

In seinem aktuellsten YouTube-Video zeigt er aber, wie stark die Waffe eigentlich sein kann, und er erledigt den gehärteten Arkveld in nur 1:32:70 Minuten. Das ist ziemlich beachtlich und auch im Spiel zeigt er seinen Skill und den dazugehörigen Build:

Waffe: Die Artian-Waffe Diprielcha mit Explosions-Element (Angriffsboost 3 beim Craften und Angriffsboost 4/ Affinität 1 beim Verstärken) Waffen-Dekorationen: Kritischer Boost 3 und 2, Flug oder Experte Kinsekt: Gemetzel-Käfer

Die Artian-Waffe Diprielcha mit Explosions-Element (Angriffsboost 3 beim Craften und Angriffsboost 4/ Affinität 1 beim Verstärken) Kopfschutz: Gore-Helm Beta

Gore-Helm Beta Brustschutz: Blango-Panzerung Beta

Blango-Panzerung Beta Armschutz: Gore-Armschutz Beta

Gore-Armschutz Beta Hüftschutz Gore-Hüftring Beta

Gore-Hüftring Beta Beinschutz: Gore-Beinschutz Beta

Gore-Beinschutz Beta Talisman: Schneid-Talisman 3

Schneid-Talisman 3 Mantel: Verdorbener Mantel Rüstungs-Dekorationen: Mächtiges-Juwel 3x / Potenzial-Juwel x 2 / Vernunft-Juwel x 2 / Herausforderer Juwel x 1 / Kettenjuwel x 1 / Bomber-Juwel x 1

Verdorbener Mantel

Beachtet aber, dass der Spieler nicht zeigt, woher er all die Angriffsbuffs vor dem Kampf hat.

Das Video zum Speedrun findet ihr hier:

Nicht nur der Build ist wichtig

Am Anfang des Kampfes sieht man, dass der Arkveld vor der Umgebungsfalle steht und der Spieler sie direkt auslösen kann. Dadurch wird das Monster gestunt und durch einen guten Schuss mit dem Kinsekt kann der Spieler sich direkt alle 3 Stacks für die Waffe holen.

Kurz bevor der Arkveld aufsteht, verbraucht der Spieler die 3 Stacks für den speziellen Glefen-Finisher und holt sich mit einem Fokus-Angriff direkt wieder 3 Stacks zurück. Das wiederholt er immer wieder, da der Arkveld durch den Fokus-Angriff erneut gestunt ist.

Perfekt abgestimmt, legt er eine Falle, Beruhigungsbomben und haut erneut drauf, um den Arkveld zu fangen.

Wichtig zu erwähnen ist auch, dass er keinen Palico dabeihat, weil er ihn sonst heilen, wodurch er Buffs verlieren würde.

Monster Hunter Wilds bietet viele Feinheiten im Gameplay, die auch abseits von den Builds optimiert werden können, damit ihr zu einem starken Jäger werden könnt. Vor allem Speedruns zeigen, wozu man fähig ist. Einen weiteren findet ihr hier: Speedrunner besiegt mächtige Bestie in Monster Hunter Wilds in nur 37 Sekunden – Lässt das Monster nicht einmal angreifen