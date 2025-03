Ein unscheinbarer Steinbock aus Monster Hunter Wilds kann selbst harte Monster für euch besiegen – oder euch

Schaut euch hier den Trailer zu Garden of Words an.

The Garden of Words: Trailer zum Anime-Film im regnerischen Park

Viele Spieler loben dabei den Fortschritt im Vergleich zu vorherigen Teilen der Monster-Hunter-Reihe, in denen die kleinen Monster ausschließlich die Jäger der Spieler attackieren, und nie die großen Monster. Wie sind eure Erfahrungen bisher mit den Rafmas? Eine weitere Jagdgeschichte gibt es hier: Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Und da die Alphas recht furchtlos sind, kommt es immer wieder vor, dass sie sich in Kämpfe zwischen Jägern und Kreaturen einmischen und wild auf das nächstbeste Ziel zustürmen. In den meisten Fällen erwischt es das Monster, wodurch der Waidmann einen spürbaren Vorteil erhält. Und da sich die kleinen Rafmas sogar mit den größten Drachen anlegen, werden sie von Teilen der Community gefeiert.

Angeführt werden sie von den größeren Alphas, die in ihrem Horn statische Energie ansammeln, um sich bei Gefahr verteidigen zu können. So ein Angriff mit einem statisch geladenen Horn kann dabei auch die größten Monster oder unaufmerksame Jäger paralysieren.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to