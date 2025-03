Monster Hunter Wilds: Gehärtete Monster freischalten – Alles zum Endgame-Inhalt

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Die 7- und 8-Sterne-Quests gibt es nach der letzten Hauptquest Was vor uns liegt in Kapitel 6-1.

Was sind gehärtete Monster? Jedes Monster im Spiel gibt es auch als gehärtete Variante. Das sind schwierigere Versionen der Monster, die euch aber auch neue Beute liefern können. Ihr erkennt sie an Narben und einem lila Rahmen um ihre Symbole.

Hat man sich als Jäger in Monster Hunter Wilds schon mit genug Kreaturen gekloppt und will eine schwierigere Herausforderung, dann legt man sich mit den gehärteten Monstern an. MeinMMO erklärt euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

