Speedrunner besiegt mächtige Bestie in Monster Hunter Wilds in nur 37 Sekunden – Lässt das Monster nicht einmal angreifen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Release von Monster Hunter Wilds ist noch nicht lange her. Nun gibt es bereits die ersten Speedruns zu besonders schwierigen Monstern. Ein japanischer Spieler besiegte sein Ziel in wenigen Sekunden und teilt seinen Build mit der Community.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to