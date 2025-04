Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht

Ein japanischer Speedrunner zerlegt in Monster Hunter Wilds mit einer unscheinbaren Waffe vom Ende der Tier List eines der zurzeit schwierigsten Monster – und braucht dafür nur wenige Minuten. Sein Build zeigt, wie ihm das gelingen konnte.

Was ist dem Speedrunner gelungen? Der japanische Speedrunner ピエタ【モンハンワイルズ】teilt via YouTube seinen erfolgreichen Run gegen den hochrangigen Zoh Shia. In seinem Video sieht man, wie er den Endboss in unter 4 Minuten erledigt.

Viele Spieler brauchen für denselben Kampf meist Zeiten zwischen 10 und 30 Minuten, je nach Build und eigenem Skilllevel, weshalb der „neue“ Zoh Shia als eine der härtesten Herausforderungen derzeit gilt.

Dabei nutzt er die Insektenglefe, die sich derzeit eher am unteren Ende der Tier List aufhält und deshalb gut und gerne unterschätzt wird. Mit seinem Build zeigt er, wie man Zoh Shia damit trotzdem ordentlich einheizen kann.

Mit der Insektenglefe zum schnellen Kill

YouTuber und Speedrunner ピエタ【モンハンワイルズ】 teilt auf seinem Profil bei YouTube regelmäßig verschiedene Runs mit der Insektenglefe und beweist damit, dass die Waffe nicht so schlecht ist, wie die Tier List es vermuten lässt.

In seinem neusten YouTube-Video zeigt er, wie er den Endboss Zoh Shia in gerade mal 03:59:75 Minuten erledigt. Dafür nutzt er folgenden Build:

Waffe: Die Artian-Waffe Diprielcha mit Drachen-Element (3x Angriffsinfusion +5, Elementinfusion +20) Waffen-Dekorationen: 2 x Krit-Jwl 3 / 1 x Flug/Handwerk-Jwl 3 Kinsekt: Gemetzel-Käfer

Die Artian-Waffe Diprielcha mit Drachen-Element (3x Angriffsinfusion +5, Elementinfusion +20) Kopfschutz: Gravios-Helm Beta

Gravios-Helm Beta Brustschutz: W.-Arkveld-Panzerung Beta

W.-Arkveld-Panzerung Beta Armschutz: Xu-Wu-Armschutz Beta

Xu-Wu-Armschutz Beta Hüftschutz Gore-Hüftring Beta

Gore-Hüftring Beta Beinschutz: Gore-Beinschutz Beta

Gore-Beinschutz Beta Talisman: Vorteil-Talisman II

Vorteil-Talisman II Mantel: Verdorbener Mantel Rüstungs-Dekorationen: 3 x Mächtiges-Jwl 2 / 3 x Wind Resist 1 / 1 x Vernunft-Jwl 1 / 2 x Aufweich-Jwl 3 / 1 x Ketten-Jwl 3 / 1x Ohrstöpsel-Jwl 2

Verdorbener Mantel

Seinen Run könnt ihr hier sehen:

Während des Kampfes konzentriert er sich vor allem auf das Brechen der Kristalle auf Zoh Shias Körper und das Verursachen von Wunden. Zusätzlich nutzt er jede Chance, die Schwachpunkte des Monsters für das spontane Maximieren einer Wunde zu fokussieren.

Die Kristalle, die Zoh Shia entstehen lässt, schaltet er schnell mit der Schleuder aus, sodass er sich einfach in einigem Abstand hinstellen kann, wenn der Boss seine extrem starke Attacke loslässt. Sobald Zoh Shias Transformation einsetzt und seine Körperteile schwarz werden, fokussiert sich der Speedrunner darauf, dort Schaden zu verursachen. Ebenso nutzt er Blitzkapseln, um ihn regelmäßig zu betäuben.

So erledigt er ihn in unter 4 Minuten trotz oder gerade wegen einer unterschätzten Waffe.

Ein weiterer japanischer Speedrunner schaffte zuletzt ähnliches – ebenfalls mit der Insektenglefe. Dabei trat er gegen das damals schwerste Monster, den gehärteten Arkveld, an. Mit seinem Build legte er das Monster in unter 2 Minuten: Spieler nutzt unterschätzte Waffe in Monster Hunter Wilds, um eine der mächtigsten Kreaturen in 92 Sekunden zu erlegen