Monster Hunter Wilds: Patch Notes zu Update 1.011 – Bringt Collab sowie Infos zu Layered Weapons und Title Update 2

Bald erscheint ein neues Update mit der ersten Collab und einigen Neuerungen und Verbesserungen für Monster Hunter Wilds. Was drin ist, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint der Patch? Der nächste große Patch zu Version 1.011 geht am 28. Mai 2025 um 02:30 Uhr morgens in Deutschland live. Dabei bringt er die erste große Kollaboration mit Street Fighter 6 an den Start, sowie weitere Neuerungen und Anpassungen.

Bitte beachtet, dass alle Online-Sitzungen beendet werden, sobald Patches implementiert werden. Ihr solltet also um diesen Zeitpunkt herum am besten immer offline spielen. Die Wartung findet in Deutschland von 2:00 bis 2:30 Uhr statt (PT: 27. Mai, 16:50 – 17:30 Uhr | BST: 28. Mai, 0:50 – 1:30 Uhr).

Im „Director’s Letter 2025.5“ führt Yuya Tokuda alle Änderungen und Pläne für die nähere Zukunft auf. Wir zeigen euch alle Highlights, die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2.

Brachiale Collaboration mit Street Fighter 6

Was bringt die Collab mit Street Fighter 6? Das Update implementiert die erste große Collaboration von Monster Hunter Wilds – und zwar mit Street Fighter 6. Diese bringt euch neue Quests sowie ein exklusives Rüstungsset jeweils für euch und euren Palico.

Die Rüstung kommt auch mit einem besonderen Kniff daher, der euch mit einem neuen Kampfstil auf die Jagd gehen lässt. Alle wichtigen Infos zur Collaboration findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Alle wichtigen Infos zur Collaboration mit Street Fighter 6

Mit der Kollaboration könnt ihr endlich mit den Fäusten ordentlich zuhauen.

Version 1.011 bringt neue gehärtete Monster und häufigere Quests

Welche Monster werden hinzugefügt? Mit dem Patch werdet ihr die Möglichkeit haben, euch Gore Magala, Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra und Jin Dahaad in einer gehärteten 8★-Variante entgegenzustellen. Die bisherigen 7★-Jagden werden dabei erhalten bleiben.

Alle diese Monster haben mit dem Update Anpassungen erhalten, die sie robuster und schwieriger machen. Darunter fallen Punkte wie erhöhte Gesundheit, Widerstand gegen Verletzungen und Optimierungen der Multiplayer-Skalierung.

Ver. 1.011 bietet außerdem Verbesserungen bei Quests. Quests mit höherem Schwierigkeitsgrad erscheinen nun häufiger, je höher eure HR ist. Zusätzlich wurden sowohl die Spawn-Rate von Quests mit mehreren Monstern als auch die Erscheinungsrate von abgehärteten Monstern mit höheren Stärkewerten erhöht.

Die Apex-Monster freuen sich über ein Upgrade und geben euch eine neue Herausforderung.

Liste eurer gefangenen endemischen Wesen und andere Verbesserungen

Neben einigen Anpassungen am Balancing der Waffen und einigen Quality-of-Life-Verbesserungen (genaueres könnt ihr auf Seite 2 nachlesen) wurde auch ein neues Feature eingebracht. So erhaltet ihr mit dem Patch endlich eine Übersicht über eure gefangenen, kleinen Wesen.

Sucht dafür in der Windebene das Forschungszelt auf, um euch die Übersicht anzeigen zu lassen. Dort könnt ihr auch Namen, Größe und Gewicht eurer gefangenen Fische einsehen. Wollt ihr bestimmte Wesen in eurer Übersicht langfristig behalten, auch wenn ihr die Speicherkapazität überschreitet, könnt ihr sie favorisieren.

Das lohnt sich vor allem, wenn ihr besondere Monster mit speziellen Mustern oder Merkmalen fangt, die eher selten sind. So könnt ihr sie euch immer wieder ansehen.

Mit der neuen Übersicht könnt ihr euch eure gefangenen, endemischen Wesen immer wieder ansehen.

Infos zu Title Update 2 und den Layered Weapons

Neben den Patch Notes wurde im Letter auch das Title Update 2 mit einem kleinen Ausblick auf die Zukunft thematisiert. Dieses soll wie geplant im Sommer erscheinen und etliche Verbesserungen und Features mit sich bringen.

Die wohl wichtigsten und meist erwarteten Features, die mit TU2 erscheinen werden, sind die Layered Weapons und die Möglichkeit, den Glow-Effekt von Buffs auszuschalten. Natürlich neben dem heißgeliebten Lagiacrus, der nach 16 Jahren mit TU2 seine Rückkehr feiert.

Daneben werden noch weitere Dinge hinzugefügt, die nun bestätigt wurden:

Neue gehärtete Monster (8★)

Ein besonderes kampfgehärtetes Monster

Dem Hammer werden Offset-Effekte für bestimmte Angriffe und ein Folgeangriff nach einem erfolgreichen Offset hinzugefügt

Weitere Waffen erhalten deutliche Anpassungen, so z. B. die Doppelklingen (keine genauen Details)

Verbesserte Saikrii-Benutzerfreundlichkeit

Die Möglichkeit, Fertigkeitsdetails mit einem einzigen Tastendruck auf verschiedenen Screens anzuzeigen

Es ist geplant, dem Fotomodus einen Schalter für die Charakteranzeige hinzuzufügen

Weitere Infos zu TU2 sollen bald geteilt werden. Die vollständigen Patch Notes lest ihr auf Seite 2.

Die Spieler warten derzeit gespannt auf weitere Infos zum Release vom zweiten großen Title Update 2. Denn dieses bringt mit Lagiacrus nicht nur ein 16 Jahre von der Community schmerzlich vermisstes Monster zurück, sondern verspricht auch eine Menge neue Herausforderungen, die dem Spielerlebnis noch einmal neue Würze verleihen. Gleichzeitig wird auch eine weitere Frage gelöst, die sich die Community seither stellt: Das 2. Title Update für Monster Hunter Wilds lüftet ein Rätsel, das seit 16 Jahren besteht