Monster Hunter Wilds bringt erste Kollaboration, lässt euch Monster ganz ohne Waffe verkloppen

Kollaborationen gehören seit jeher zum Franchise von Monster Hunter. In einem Trailer hat Monster Hunter Wilds nun seine erste gezeigt – und die kommt schon nächste Woche ins Spiel, mit einem neuen Kampfstil im Gepäck.

Welche Collaboration wurde angekündigt? Am 28. Mai 2025 zieht die erste Zusammenarbeit mit anderen Franchises in Monster Hunter Wilds ein und wird zeitlich unbegrenzt verfügbar sein. So können Spieler ab diesem Zeitpunkt exklusive Quests und Items im Stil von Street Fighter 6 genießen.

Ebenso werden durch die Collaboration neue Features ins Spiel gebracht, mit denen ihr Monster mit der bloßen Kraft eurer blanken Faust verkloppen könnt – ganz im Stil von Street Fighter. Was euch durch die Zusammenarbeit noch erwartet, lest ihr hier.

Hier seht ihr den Trailer zur Collaboration:

Werdet der ultimative Meister der Faust

Diese Inhalte und Belohnungen erwarten euch: Mit Start der Kollaboration habt ihr die Möglichkeit die exklusive Nebenmission „Ultimative Kraft“ zu spielen, bei der ihr in die Rolle des Charakter Akuma aus Street Fighter 6 schlüpft. Diese Mission ist ab Jägerrang 21 verfügbar, wenn ihr mit Quinn im Ölquellbecken sprecht.

Zusätzlich könnt ihr die Arenaquests „Dämonenkraft“ und „Wahre Kraft“ absolvieren, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Dabei könnt ihr insgesamt ein vollständiges Rüstungsset erspielen, das euch wie Akuma aussehen lässt, eine Palico-Rüstung im Style von Blanka-Chan, sowie exklusive Dekoelemente für euer Jägerprofil.

Eine große Besonderheit bietet dabei vor allem das Akuma-Rüstungsset, da dadurch auch neue Features im Spiel verfügbar werden, die euch komplett ohne Waffen kämpfen lassen.

Mit der Collaboration könnt ihr Akumas ganz speziellen Kampfstil nutzen.

Welche Features bringt das Rüstungsset? Habt ihr euch das vollständige Set erspielt, könnt ihr Akumas einzigartige Gegenstände und Gesten verwenden, um euch seine Kampfkunst zu Eigen zu machen. Denn dadurch wird das „Drive Impact“-System von Street Fighter 6 in Monster Hunter Wilds zum Leben erweckt und lässt euch mit neuen Animationen und Angriffen gegen die Biester eurer Wahl antreten.

Ihr könnt dann Akumas Kampfstil in eurer Objektleiste auswählen und mit „Automatische Combo: Akuma“ verschiedene Kombo-Angriffe und Moves ausführen. Dabei wird die Angriffskraft der Aktionen durch die Werte eurer Hauptwaffe bestimmt. Zusätzlich erhöht sich eure Angriffskraft durch das Rüstungsset erheblich.

Automatische Kombos und Gesten erhalten Betäubungseigenschaften und ihr könnt exklusive Gegenstoßanimationen triggern.

Neben den kostenfreien Inhalten wird es auch ein bezahltes DLC-Pack geben. Darin enthalten sind zwei exklusive Skins für Alma, sowie passende Gesten, Sticker und ein Anhänger für eure Waffen und euer Reittier.

Die Collaboration bringt erneut frischen Wind in das Spiel und zeigt, was mit künftigen Zusammenarbeiten möglich sein könnte. Und das wird auch nötig sein, denn viele Fans sind derzeit eher unzufrieden mit dem, was sich durch die Eventquests für sie bietet: Mit der neuen Eventquest in Monster Hunter Wilds werdet ihr zum Anime-Helden – vielen Fans ist das aber nicht genug