Monster Hunter Wilds bringt die aktuell meist erwartete Eventquest, macht euch zum Anime-Helden – aber Fans stört etwas daran

Jede Woche wechseln die Eventquests in Monster Hunter Wilds und bringen frischen Wind. Eine der neuen Quests bringt ein beliebtes Item vergangener Teile zurück. Fans zeigen sich allerdings enttäuscht.

Um welche Eventquest geht es? Bei dem Event handelt es sich um die Quest mit dem Namen „Außer Rand und Band“, bei der ihr einen Wächter-Fulgur-Anjanath erjagen (also erlegen oder fangen) müsst. Dafür erhaltet ihr besondere Materialien, mit denen ihr den Kopfschutz Drachenstoff-Schal α herstellen könnt.

Wollt ihr also den verwegenen Anime-Helden in euch rauslassen, ist das die perfekte Eventquest für euch. Um sie spielen zu können, müsst ihr mindestens auf Jägerrang 21 sein. Bis zum 04. Juni 2025, 01:59 Uhr habt ihr Zeit, euch den Schal zu sichern.

Der Schal war bereits Teil von Monster Hunter World und erfreute sich großer Beliebtheit, weshalb viele Fans ihm auch in Monster Hunter Wilds entgegenfieberten (via Reddit).

Doch obwohl sich viele über den coolen Schal freuen, hat die Quest für viele Spieler der Community einen faden Beigeschmack und weist auf ein grundsätzliches Problem hin, das Monster Hunter Wilds mit Eventquests aus der Sicht der Kritiker zu haben scheint.

„Capcom muss bei Eventquests besser werden“

Was ist das Problem? Auch wenn sich die Fans über den Schal grundsätzlich sehr freuen und sich derzeit sehr viele Jäger damit schmücken, besteht genau darin laut ihnen ein Problem, welches via Reddit und x.com diskutiert wird: Die Eventquest ist seit heute Nacht (21. Mai 2025) aktiv und bereits jetzt haben sich etliche Spieler das Item schon gesichert.

Denn um die Materialien zu erhalten, die für die Herstellung nötig sind, reicht es, die Quest lediglich im Schnitt zweimal abzuschließen. Vielen Spielern geht das zu leicht und zu schnell, wodurch auch die Besonderheit der Eventitems aus ihrer Sicht verloren geht.

Dieses Problem bestehe aus Sicht der Spieler aber auch bei anderen Eventquests, deren Belohnungen sich häufig auch an Jäger richten, die sich im Early- oder Mid-Game befinden. Die Langzeitmotivation leide ihrer Meinung nach darunter, was sich laut ihnen auch in den Spielerzahlen widerspiegelt. Denn diese sind allein in den letzten 30 Tagen um 60 % gesunken (via SteamDB).

Spieler fordern deshalb via Reddit, Eventquests mehr Würze zu verleihen und sie herausfordernder und lohnenswerter zu gestalten:

After_Gene_5689 schreibt: „Und das alles nur, um die normalen Quests zu spielen, die bereits im Spiel sind. Ihr geht einfach alle rein, holt den Schal (zweimal die Quest) und verschwindet wieder. Das Spiel ist tot. Capcom muss bei den Eventquests besser werden.“

variantkin bemerkt: „Na ja, das hat zehn Minuten gedauert. Bin echt froh, dass die anderen Events nicht nur zum Essen farm … Oh. Wir sehen uns, wenn die Kollaboration losgeht, schätze ich, Wilds.“

Shaxxn kommentiert: „Einem bestehenden Monster eine kleine Belohnung zu verpassen, bringt nichts [für die Spielerzahlen]? Wer hätte das gedacht!“

Dennoch kommt die Belohnung für die Eventquest bei den Fans gut an und viele freuen sich, ihrem Jäger einen dramatischen Anime-Helden-Look verpassen zu können. Trotzdem ist der Wunsch nach etwas mehr Langzeitmotivation außerhalb der Arenaquests vorhanden.

Neben den Eventquests sollen auch andere kleinere und größere Updates die Spieler bei Laune halten. So soll es Ende Mai eine Kollaboration geben und im Sommer mit TU2 das nächste große Title Update. Die aktuelle Planung und Roadmap findet ihr hier: Monster Hunter Wilds: Roadmap & kommende Inhalte