User Searscale schlägt darunter via Reddit vor, diese Effekte auf Laternen oder einzelne, kleine Ausrüstungsteile zu beschränken. Andere geben zu bedenken, dass es auch zu Zeiten von Monster Hunter World Mods gab, die sich um dieses Problem gekümmert haben (via Reddit ).

Was fordern die Fans? Die Community fordert deshalb zumindest die Möglichkeit, solche Effekte ausstellen zu können. In einem Thread auf Reddit diskutieren sie zudem verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze anders angehen könnte. So eröffnet User JagrasLoremaster die Diskussion mit diesen Worten:

Warum nerven diese Effekte die Spieler? In Monster Hunter Wilds dreht sich so ziemlich alles um die Ausrüstung der Jäger. Es geht darum, Monster zu jagen und aus ihren Materialien immer bessere Rüstung herzustellen. Oftmals ist das mit viel Zeitaufwand und Farming verbunden, da manche Materialien ziemlich selten sind.

Spieler finden eine Sache in Monster Hunter Wilds so nervig, dass sie sich jetzt schon eine Änderung dafür wünschen

Um welche Effekte geht es? In Monster Hunter Wilds ist es möglich, seinen Jäger mit verschiedenen Möglichkeiten zeitweise zu verstärken. Diese Verstärkungen sind sehr nützlich und können euch in den passenden Situationen einen deutlichen Vorteil geben.

Jägern in Monster Hunter Wilds ist ihre hart verdiente Ausrüstung heilig. Genau aus diesem Grund sorgen einige Effekte derzeit in der Community für Ärger.

