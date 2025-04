Monster Hunter Wilds ändert ein wichtiges Feature, damit Cheater in Zukunft nicht mehr belohnt werden

In Nice Day for Fishing ist nicht der Ritter, sondern der Angler der große Held, der die Welt beschützen muss.

Die neue Event Quest in Monster Hunter Wilds lohnt sich erst so richtig, wenn ihr das eigentliche Ziel ignoriert

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Mit einer völlig unterschätzten Waffe könnt ihr in Monster Hunter Wilds den Endboss in wenigen Minuten besiegen – Ein Spieler zeigt, wie’s geht

Für viele Fans waren Cheater in Monster Hunter Wilds ein wichtiges Thema seit dem Release des ersten Title-Updates. Die Entwickler wollten gegen sie vorgehen, aber zuerst wird für Fairness in der Liga gesorgt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to