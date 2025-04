Monster Hunter Wilds: Neuer Hotfix erscheint bald – Das ist drin

Morgen, am 16. April 2025, erscheint ein neues Update mit einem Hotfix für Monster Hunter Wilds. Was drin ist und wann es live geht, erfahrt ihr hier.

Wann erscheint der Hotfix? Der Hotfix Patch Ver.1.010.01.00 geht am 16. April 2025 um 04:00 Uhr morgens in Deutschland live. Dabei geht er einige bekannte Probleme an und verspricht eine schnelle Lösung.

Bitte beachtet, dass alle Online-Sitzungen beendet werden, sobald der Patch implementiert wird. Ihr solltet also um diesen Zeitpunkt herum am besten offline spielen. Die Patch Notes geben ebenso einen Ausblick auf den nächsten, kommenden Patch.

Das steckt drin im neuen Hotfix Ver.1.010.01.00

Folgende Probleme werden mit diesem Hotfix angegangen:

Ein Problem, bei dem Spieler nicht in der Lage sind, nach SOS Flare Quests eines bestimmten Schwierigkeitsgrades (★) zu suchen.

Bestimmte SOS-Flare-Quests werden als „?????“ angezeigt, was Spieler daran hindert, der Quest beizutreten.

Eine Zwischensequenz wird nicht zur Galerie hinzugefügt, selbst wenn der Spieler die Geschichte weit genug vorangetrieben hat, um sie freizuschalten.

Der Text für den kosmetischen DLC-Pass wird im Menü „Inhalte anfordern“ am Support Desk nicht korrekt angezeigt (Nur PS5).

Beim Löschen von Widgets aus dem Jägerprofil kann es zu Darstellungsproblemen kommen.

*Dieses Problem lässt sich beheben, indem man den Bildschirm „Widgets auf der Startseite bearbeiten“ schließt und wieder aufruft.

Diese Probleme sind für den nächsten Patch in Planung:

Das Tauschen von Gegenständen mit Sekka durch Nata im Dorfvermittlungsmenü führt zum Absturz des Spiels.

Powercharm und Armorcharm werden ungewollt dem Gegenstandsbeutel hinzugefügt, wenn man diese beiden Gegenstände zu einer Arena-Quest mitbringt.

Die Stimmlage des Jägers und von Palico wird in bestimmten Szenen nicht richtig wiedergegeben (Nur Xbox Serie X|S).

Spieler können in einigen Fällen ihre eigenen Waffen zu den Arena-Quests und Herausforderungsquests mitbringen.

Wenn der Jäger mit bestimmten Ausrüstungsgegenständen ausgestattet ist, kann das Spiel beim Start abstürzen, z. B. wenn das Netzwerk initialisiert wird.

In manchen Fällen können Spieler die Zuweisung für Mizutsune nicht wiederholen.

Bestimmte Gesten können zu Problemen mit den Bewegungen/Aktionen des Jägers führen.

Der Palico reitet in einigen Szenen nicht auf dem Seikret, obwohl er das müsste, um die Geschichte voranzutreiben.

Bald wird auch das erste große Themenevent in Monster Hunter Wilds einziehen. Denn ab dem 23. April 2025 startet das saisonale Event „Fest der Eintracht: Blütentanz“ in der Großen Stätte. Was euch in Zukunft noch im Rahmen des TU1 erwartet, lest ihr in der Roadmap: Monster Hunter Wilds: Roadmap & kommende Inhalte