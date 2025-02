Monster Hunter Wilds: Alle Twitch Drops und wie ihr sie einlöst 

Seit dem 27. Februar darf Monster Hunter Wilds auf Twitch gestreamt werden. Dazu hat Capcom entsprechend auch Twitch Drops angekündigt. Hier lest ihr, was ihr erhalten könnt und wie ihr sie einlöst.

Was müsst ihr für die Drops tun? Wenn ihr aktuell auf Twitch bei einem Streamer in der Kategorie Monster Hunter Wilds ein Abo abschließt oder ein Abo verschenkt, könnt ihr die Drops erhalten.

Twitch wird jede Woche Codes für die Drops für verschiedene Plattformen veröffentlichen. Hebt euch das Abo also am besten für die Woche auf, in der es einen Code für eure Plattform gibt.

PlayStation: 27. Februar, 6 Uhr morgens – 6. März, 5:59 Uhr morgens

27. Februar, 6 Uhr morgens – 6. März, 5:59 Uhr morgens Steam: 6. März, 6 Uhr morgens – 13. März, 5:59 Uhr morgens

6. März, 6 Uhr morgens – 13. März, 5:59 Uhr morgens Xbox: 13. März, 6 Uhr morgens – 20. März, 5:59 Uhr morgens

Achtung: Ihr könnt pro Plattform nur einen Code einlösen und wiederkehrende Abos gelten leider nicht, wie auch die Prime-Abos. Ihr dürft auch nicht ein laufendes Abo frühzeitig erneuern oder Token via Bits, Turbo und Co. bezahlen.

Diese Items bringen die Twitch Drops

Welche Twitch Drops gibt es? Habt ihr ein entsprechendes Abo abgeschlossen, erhaltet ihr ein Item-Paket mit:

5 scharfe Flossen (Sharp Fin)

5 große Fassbomben (Large Barrel Bomb)

2 Schockfallen (Shock Trap)

5 Blitzkapseln (Slinger Flash Pod)

3 Dämonenpuder (Demon Powder)

Twitch Drops – So löst ihr die Codes ein

Wie löst ihr den Code für den Twitch Drop ein? Je nach eurer Plattform läuft der Einlöseprozess etwas anders. So geht’s:

PlayStation

Öffnet den PlayStation Store und wählt euer Profil am oberen Rand des Bildschirms aus. Wählt Code einlösen aus. Gebt euren 12-stelligen Code ein und wählt Fortfahren aus. Ihr habt jetzt die Items erhalten.

Steam

Öffnet Steam auf dem PC und melde dich mit deinem Profil an. Klicke in der Menü-Leiste auf Spiele . Wähle Ein Produkt auf Steam aktivieren . Folge den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Items freizuschalten.

Xbox

Klicke den Xbox-Button, um das Menü zu öffnen und wähle den Store. Öffne das Seitenmenü und wähle Einlösen . Gebt den 15-stelligen Code ein, klickt auf Weiter und folgt den Schritten.

Wenn ihr euch mit den Twitch Drops gut vorbereitet für die Jagd fühlt, könnt ihr in Monster Hunter Wilds so richtig durchstarten. Neben dem Single-Player gibt es auch einen Multiplayer. Wie genau der funktioniert, mit wem ihr spielen könnt und Co, lest ihr hier: Monster Hunter Wilds: Story im Koop spielen – Das gibt es zu beachten