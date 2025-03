Affinität ist in Monster Hunter Wilds ein wichtiger Wert, denn er verstärkt eure Angriffe. Wie Affinität funktioniert und wie ihr den Wert verbessern könnt, lest ihr direkt auf MeinMMO.

Was ist Affinität? Affinität zeigt euch die Chance an, mit welcher ihr einen kritischen Treffer landen könnt. Eine Affinität von 20 % bedeutet, dass ihr eine Chance von 20 % habt, dass euer Angriff kritisch trifft. Kritische Treffer lohnen sich, denn sie machen 1,25-mal so viel Schaden wie normale Angriffe. Der Wert ist auf 100 % begrenzt, mehr darüber geht nicht.

Die Affinität ist außerdem nur für den reinen physischen Schaden festgelegt und hat keinen Einfluss auf die Elemente, die eure Waffe hat. Wenn ihr also nur 3 physischen Schaden und 30 Feuerschaden macht, werden nur die 3 physischen Schadenspunkte verstärkt.

Affinität anzeigen lassen: Den Wert könnt ihr euch in der Ausrüstungsinfo anzeigen lassen. Hier gibt es einen Extra-Punkt „Affinität“ und dahinter steht ein Prozentwert, der positiv, negativ oder neutral sein kann.

Monster Hunter Wilds: Affinität erhöhen

Affinität verbessern: Aktuell gibt es 4 Möglichkeiten, über welche ihr den Affinitäts-Wert eurer Waffe verbessern könnt:

Über Fertigkeiten

Über Rüstungsgegenstände,

Über Verbrauchsgegenstände

Über die Eigenschaften eurer Waffe selbst.

Fähigkeiten wie „Kritischer Blick“ oder „Schwacher Stich“ erhöhen etwa den Affinitäts-Wert für eure ausgerüstete Waffe. Fähigkeiten wie „Kritisches Zielen“ oder „Kritisches Auge“ erhöhen ebenfalls den Affinitäts-Wert eurer Waffe.

Zusätzlich gibt es einige Verbrauchsgegenstände, mit denen ihr eure Affinität ebenfalls erhöhen könnt. Das gilt aber nur temporär und die Verstärkung ist irgendwann wieder weg. Das lohnt sich daher insbesondere vor harten Kämpfen.

