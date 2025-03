Monster Hunter Wild: Frostbeutel finden und effizient sammeln

Wer in Monster Hunter Wilds Frostbeutel finden will, muss sich auf einen harten Kampf gefasst machen. MeinMMO erklärt, wo ihr Frostbeutel bekommt und was euch erwartet.

Frostbeutel gehören in Monster Hunter Wilds zu den wertvollen Materialien, die ihr später für diverse Ausrüstung benötigt. Doch Frostbeutel findet ihr im Gegensatz zu Honig oder Schmelzsteinen nicht in der Natur, sondern müsst stattdessen eine Bestie besiegen: Einen Hirabami (siehe Titelbild).

MeinMMO erklärt, wo ihr Hirabami finden könnt und worauf ihr im Kampf achten solltet, wenn ihr Frostbeutel sammeln möchtet.

Monster Hunter Wild: Mirabami bekämpfen und Frostbeutel sammeln

Wo findet man Frostbeutel? Frostbeutel findet ihr nur bei Hirabami. Das sind große Bestien, die ihr sowohl in den Eissplitterklippen als auch in den Ruinen von Wyveria antreffen könnt. Ihr könnt die Hirabami bereits mit einem niedrigen Jägerrang bekämpfen. Ihr müsst daher die Hauptstory noch nicht abgeschlossen haben. Hirabami sind in Monster Hunter Wilds erstmals anzutreffen.

Da die Frostbeutel im Inneren der Hirabami zu finden sind, da es sich um Organe handelt, könnt ihr die Karte nicht direkt nach Frostbeuteln absuchen. Stattdessen müsst ihr die Monster auf der Karte markieren, um diese anschließend bekämpfen zu können. Da Hirabami ziemlich groß sind, lassen sie sich auf der Karte immerhin gut ausmachen.

Tipps für den Kampf gegen Hirabami: Hirabami kann fliegen und sich mit seinem großen Schwanz an der Umgebung festhalten. Die Bestie nutzt Eisangriffe. Gegenstände mit Eisresistenzen sind daher von Vorteil. Ansonsten hat Hirabami folgende Stärken und Schwächen:

Fundorte: Eissplitterklippen und Ruinen von Wyveria

Widerstand: Eis

Elementar-Schwächen: Feuer und Blitz

Status-Schwächen: Gift, Schlaf, Lähmung, Explosion, Betäubung, Ermüdung

Schwachpunkt: Kopf

Außerdem besteht die Chance, dass ihr Frostbeutel am Ende der Jagd aus einem sogenannten “Target Reward” erhaltet. Die Chance liegt aber “nur” bei 23 %.

Mehr Guides rund um Monster Hunter Wilds: Monster Hunter Wilds wird bald auf PC, Xbox und PS5 durchstarten. Jeder geht Spiele anders an und wir spielen gerne mit Guides. Seid ihr ganz ähnlich drauf, dann findet ihr hier eine Sammlung aller wichtigen Guides zu Monster Hunter Wilds auf MeinMMO: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht