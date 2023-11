Ehemaliges Fortnite-Wunderkind kehrt zurück auf Twitch und wird zum meistgesehenen Streamer der Welt

Ja ist denn wieder 2018? Das konnte man zumindest meinen, wenn man in der vergangenen Woche auf Twitch unterwegs war. Denn Fortnite brachte die 6 Jahre alte OG Map aus Chapter 1 zurück und mit ihr erlebten auch viele der großen Streamer von damals einen neuen Hype.

Was ist das für ein Streamer? Kyle “Mongraal” Jackson galt als Wunderkind in Fortnite und konnte schon im Alter von 13 Jahren mit den Profis mithalten. Auch auf Twitch war er erfolgreich unterwegs und zählte zu den meistgesehenen Fortnite-Streamern der Welt.

Zuletzt spielte der mittlerweile 19-Jährige auf Twitch aber kaum noch eine Rolle. Im Jahr 2023 ging er nur sechsmal auf Sendung. Seit Anfang November streamt er wieder regelmäßig.

Eine neue Ära?

Wie läuft es gerade für Mongraal? Richtig gut. Der 19-Jährige streamt aktuell vor durchschnittlich 20.500 Zuschauern. Das ist eine Steigerung von fast 500 % im Vergleich zu seinem letzten Stream im Juni 2023 (via TwitchTracker). In Fortnite ist er aktuell die Nummer 1 und schob sich sogar noch an dem großen Ninja vorbei (via sullygnome).

Zwischenzeitlich war Mongraal sogar der meistgesehene Streamer sowie der am schnellsten wachsende Streamer weltweit. Für den Zeitraum der letzten 7 Tage ist jetzt allerdings wieder auf den 5. Platz abgerutscht (via sullygnome, Stand: 13. November).

So kennt man Mongraal (Achtung, laut!):

Es ist unbestreitbar, dass das Fortnite-Ass enorm von dem Hype um die OG Map profitieren konnte. In einem Post auf X, ehemals Twitter, hatte er am 30. Oktober 2023 geschrieben, dass die Rückkehr von OG Fortnite der Start einer neuen Ära sein könnte. Es sieht ganz danach aus, als hätte Mongraal damit recht gehabt.

Für zusätzlichen Hype dürften auch gemeinsame Streams mit dem kontroversen Content Creator Darren „IShowSpeed“ Watkins sorgen. Die wären bis vor kurzem so gar nicht möglich gewesen, denn Twitch ist ziemlich streng, was gemeinsame Auftritte mit gebannten Streamern angeht. Die unbefristete Sperre des 18-Jährigen wurde jedoch erst kürzlich aufgehoben:

