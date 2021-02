Nutzt die Raids aus: Seit Eventstart gibt es in den Raids Mega-Garados. Das Monster gehört damit zu den besten Wasser-Angreifern im Spiel. Einzig Mega-Turtok ist noch besser. Ihr solltet also eure begrenzte Forschung vom Event abschließen und zudem noch einige Raids von Mega-Garados absolvieren. So gibt es ausreichend Mega-Energie, damit ihr das Monster mehrfach mega-entwickeln könnt.

Wie lange läuft das Mondneujahr noch? Bis zum 14. Februar wird das Mondneujahr in Pokémon GO gefeiert. Ihr könnt von roten Pokémon, erhöhten Glückstäuschen und weiteren Boni profitieren.

In Pokémon GO läuft aktuell das Event rund um das Mondneujahr. Wir zeigen euch, welche Boni sich richtig lohnen und welche Monster ihr fangen solltet.

