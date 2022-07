MMORPGs setzen auf Interaktion zwischen den Spielern, doch ihr zockt meistens alleine

In einer Umfrage wollten wir von MeinMMO von euch wissen, ob ihr in MMORPGs mehr in Gruppen oder alleine unterwegs seid. Das Ergebnis zeigt deutlich: Knapp 80 % von euch zocken meistens oder immer alleine.

Wie ging die Umfrage aus? An unserer Umfrage vom 2. Juli 2022 haben 1.154 Personen teilgenommen:

742 Teilnehmer (64,30 %) gaben an, meistens alleine zu spielen

191 Teilnehmer (16,55 %) sagten, dass sie ausschließlich alleine spielen

188 Teilnehmer (16,30 %) spielen meistens mit anderen

Nur 33 Teilnehmer (2,85 %) gaben an, dass sie ausschließlich mit anderen spielen

Damit steht fest, dass unsere Leser zu einem großen Teil ihre Zeit alleine in MMORPGs verbringen. Das passt auch zu aktuellen Trends, denn immer mehr Spiele fokussieren sich sogar darauf, einen Großteil der Inhalte für Solo-Spieler anzubieten:

Welche MMORPGs machen auch alleine Spaß? Die 7 besten Solo-MMOs

Ihr wollt euch die Welt mit anderen teilen und etwas Bedeutsames erreichen

Was sagen unsere Leser zu dem Thema? Der grundsätzliche Tenor ist, dass es heutzutage schwierig ist, sich mit anderen zu koordinieren – wobei es nicht nur an anderen, sondern teilweise auch an einem selbst liegt. Zapfhähnchen schreibt etwa:

Früher, also noch zu Schulzeiten, war ich ein absolut treuer Gilden-Spieler. Solo ein MMORPG zu spielen, war eigentlich undenkbar. Mittlerweile hat es sich bei mir um 180° gewendet: In einer Gilde zu spielen ist ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Grund hierfür ist das zeitliche Engagement: Ich kann nicht mehr wie früher dreimal unter der Woche und das gesamte Wochenende abends online kommen, um noch schnell den Boss o.Ä. zu legen.

Deshalb questen und leveln viele von euch alleine. Das kann auch Vorteile haben. Zapfhähnchen sagt weiter unten in seinem Kommentar, dass er so endlich dazu kommt, Quest-Texte zu lesen. AlexMK wiederum schaut beim Solo-Spielen nebenbei Videos auf YouTube oder hört Podcasts.

Trotzdem genießen es viele auch, mit anderen Spielern zu interagieren, etwa in Dungeons, Raids oder bei Weltbossen. Jahjah sagt dazu:

Das liebe ich an ESO. Man kanns solo spielen, aber ist nie alleine, man hilft sich, aber bindet sich keinen Klotz ans Bein. In High Isle bei den Events, da tummeln sich immer zufällige Spieler. Man stößt dazu, macht das Ereignis zusammen, geht danach wieder seiner Wege. Oder man macht seine Dungeons und trifft darin immer andere Spieler und kann zusammen kämpfen, bis man fertig ist.

Wer sich gerne an die guten, alten Zeiten erinnern möchte, findet hier Old School MMORPGs, die noch immer gespielt werden:

Wären Singleplayer-Spiele nicht besser geeignet? Diese Frage stellt etwa unser Leser Ooupz. Doch unsere Leser sehen das nicht so:

Damian etwa stört es, dass kein Singleplayer-Spiel so regelmäßig weiterentwickelt wird, wie ein MMORPG. Auch das Handeln in Auktionshäuser oder gemeinsame Events hätte man in einem Singleplayer-Spiel nicht.

Marcel wiederum fasziniert es, auch einfach nur anderen Spielern bei ihren Erfolgen und Aktivitäten zuzusehen, während er selbst Final Fantasy XIV spielt.

Doch nicht nur unseren Lesern geht es so. Auch ich selbst hab mal in einer Kolumne erklärt, warum ich einfach keine Singleplayer-Spiele mehr zocken kann:

Nach 16 Jahren mit MMOs kann ich einfach keine Singleplayer-Games mehr spielen

Was sagen die Gruppenspieler? Unser Leser ParaDox kann sich überhaupt nicht vorstellen, ein MMORPG alleine zu spielen:

Ein MMORPG längere Zeit ohne feste Gruppe zu spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Da wär bei mir die Luft bzw. Motivation schon nach maximal 90 Tagen weg.

Ooupz hält es ganz einfach: „Inhalte, die für Gruppen gedacht sind, werden auch in Gruppen gemeistert. Alles, was man alleine erledigen kann, wird alleine gemacht.“

Überrascht euch das Ergebnis unserer Umfrage oder habt ihr damit gerechnet, dass die meisten Spieler eher solo unterwegs sind? Schreibt das und eure eigene Einstellung zum Thema Solo vs. Gruppe gerne in die Kommentare.