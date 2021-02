Dieses MMORPG spielt für euch weiter, wenn ihr offline seid

Das Mobile-MMORPG A3: Still Alive ermöglicht es euch, weiterzuspielen, obwohl ihr gar nicht mehr online seid. Euer Held kämpft dann munter weiter und erfüllt den Auftrag, den ihr vorher gegeben habt.

Was genau ist das für ein Modus? Der Alive-Modus wurde im Februar 2021 in das MMORPG A3: Still Alive eingeführt. Das Feature löst den Auto-Battle-Mode ab, mit dem euer Held auch zuvor schon weitergekämpft hat, während ihr offline gegangen seid.

Der Alive-Mode verfeinert das System

Ihr stellt ein, wie sich euer Held während eurer Abwesenheit verhalten soll

Ihr könnt den Kampfstil wählen

Ihr entscheidet aber, ob der Charakter selbstständig Items verkaufen und Potions einkaufen darf

Sollte der Held das Zeitliche segnen, dann erhaltet ihr eine Push-Nachricht. Ihr werdet zudem benachrichtigt, wenn der Charakter ein besonders gutes Item gefunden hat.

Was ist der Unterschied zum regulären Autoplay? Manche Mobile-MMORPGs bieten sogenannte Autoplay-Features an, bei denen der Charakter ebenfalls selbstständig gewisse Dinge erledigt. Beispielsweise können Kämpfe automatisch ablaufen oder die Figur läuft von selbst zum nächsten Questziel.

Bei Autoplay bleibt der Spieler aber im Spiel, er ist nur AFK, also gerade mit etwas anderem beschäftigt. Das Spiel läuft aber regulär und es ist möglich, jederzeit einzugreifen.

Das Alive-Feature von A3 dagegen wird aktiv, sobald der Spieler offline ist. Das Spiel muss nicht nebenher laufen. Geht ihr also zum Beispiel am Abend ins Bett, startet ihr den Alive-Mode, schaltet das MMORPG ab und während ihr schlaft, kämpft euer Held weiter und sammelt Items.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das MMORPG A3: Still Alive spielt in einer sehr düsteren Welt, wie der Trailer zeigt.

Das MMORPG A3: Still Alive spielt sich auf Wunsch selbst

Wozu dient das Feature? In MMORPGs geht es nicht nur darum, spannende Abenteuer zu erleben, auch der Wettbewerb zwischen den Spielern steht im Vordergrund. Und da ist es nun einmal so: Wer mehr spielt, der kommt schneller voran.

Wer nicht so viel Zeit zum Spielen hat, aber trotzdem vorne mitmischen will, der kann den Alive-Modus des recht beliebten MMORPGs A3 nutzen. Ebenso gilt das für alle, die zwar gerne PvP spielen, aber das Loot-Sammeln gerne umgehen möchten.

Wo könnt ihr es nutzen? Es ist nicht immer und überall möglich, den Alive-Mode zu nutzen. Im Grunde ist der Modus auf sogenannte Equipment-Dungeons in allen Regionen beschränkt, in denen es darum geht, Loot zu farmen. Kriegszonen und spezielle Kriegzonen-Dungeons sind aufgrund des PvPs ausgeschlossen.

Sobald ihr euch in einem Gebiet befindet, in dem der Alive-Mode aktiviert werden kann, macht ein Icon im UI dies kenntlich.

Wie kommt man an die automatisch gesammelten Items? Sobald ihr euch wieder einloggt, zeigt euch das Spiel an, welche Items euer Held gefunden hat. So wisst ihr genau, was neu im Inventar ist und könnt die Gegenstände dann entsprechend benutzen.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? A3: Still Alive wird als Hardcore-PvP-MMORPG bezeichnet. Es ist für iOS und Android verfügbar (per BlueStack-Emulator auch auf dem PC spielbar) und mit PvE wie Quests und Story mit PvP beispielsweise Gildenkriege und sogar Battle Royale.

Der Release erfolgte am 10. November 2020.

Schaut euch doch unsere große Liste zu den beliebtesten Mobile-Games für Android und iOS an, falls ihr gerne Online-Rollenspiele auf dem Handy spielt.