MMORPG-Spieler mögen kein Genderlock, aber was ist mit Klassen-Einschränkungen?

Gameplay-Einschränkungen wie Genderlock sind bei westlichen MMORPG-Fans ziemlich unbeliebt. Aber wie sieht es mit rassenspezifischen Einschränkungen bei der Wahl der Klassen? Verratet es uns in dieser Umfrage.

Genderlock ist für viele MMORPG-Spieler im Westen ein Feature, das im besten Fall mit Gleichgültigkeit und im Schlimmsten mit totaler Abneigung betrachtet wird. Es kommt häufig in asiatischen MMORPGs vor und schränkt die Klassenauswahl der Geschlechter ein. So können in Lost Ark nur Frauen die Magier-Rolle übernehmen.

Der Genderlock ist aber nicht die einzige Einschränkung, die es bei der Klassenauswahl gibt. In MMORPGs wie Blade & Soul und vor allem World of Wacraft können nicht alle Völker dieselben Klassen erlernen.

In B&S können zum Beispiel nur die Lyn als einziges Volk Astromancer werden.

In WoW kann nur das neue Volk der Dracthyr als einziges die neue Klasse Rufer nutzen.

Meistens haben diese Einschränkungen Gründe, die in der Lore und Story der Spiele verankert sind. Doch obwohl sie vom Spielprinzip dem Genderlock ähneln, scheinen sie auf keine so große Abneigung zu stoßen oder etwa doch?

Wie steht ihr zu rassenspezifischen Einschränkungen bei der Klassenwahl?

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr uns verraten, was ihr von Klasseneinschränkungen haltet. Bedenkt, dass jeder von euch nur eine Stimme vergeben kann und die Wahl nicht rückgängig gemacht werden kann.

Also erzählt mal: Findet ihr Einschränkungen der Klassenwahl durch die spielbare Völker in Ordnung oder völlig veraltet? Ist es besser oder schlechter als zum Beispiel der Genderlock, der so viele nervt? Kennt ihr MMOs, in denen die rassensprezifische Einschränkungen gut umgesetzt sind?

Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!