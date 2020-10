MMORPG RuneScape kämpft mit harten Bandagen gegen Bots – und siegt

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie ging Jagex gegen die Bot-Entwickler vor? Anstatt jedem einzelnen Verstoß von Spielern nachzugehen, was sicher eine extrem lange Zeit in Anspruch genommen hätte und wohl auch ein Kampf gegen Windmühlen gewesen wäre, schaltete Jagex einen Anwalt ein.

Um welche Bots geht es? In RuneScape nutzen nicht gerade wenig Spieler den RSBot und den Powerbot. Über diese Bots können die Spieler das Grinding umgehen und beispielsweise jede Menge Gold farmen. In der nächsten Stufe verkaufen einige dann dieses Gold. Das wirkt sich natürlich auf die Wirtschaft des MMORPGs aus.

Bots stellen in MMORPGs ein Problem dar und sind normalerweise gar nicht erlaubt. Dennoch boomen die Tools. Jagex ging nur sehr hart gegen die Entwickler der beiden größten Bots in RuneScape vor.

