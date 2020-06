Das MMORPG Chronicles of Elyria (CoE) könnte doch noch erscheinen. Denn das Entwicklerstudio startet die Kommunikation mit den Spielern neu und plant auch, das Onlinespiel mit Hilfe der Fans weiterzuentwickeln.

Was gaben die Entwickler bekannt? Im aktuellen Update ist die Rede davon, dass die Foren des MMORPGs Chronicles of Elyria wieder geöffnet werden. Vorerst aber nur zum Lesen und ohne die Kritik, die nach dem 24. März und der Bekanntgabe des Aus des Onlinespiels auf die Entwickler eingeprasselt ist.

Darüber hinaus können Spieler wieder ihre Käufe einsehen und die Entwicklung des MMORPGs soll nun transparent weiterlaufen. Darüber hinaus darf jeder Backer die veröffentlichte Pre-Alpha-Parcours-Demo spielen.

Wie geht die Entwicklung weiter? Mit einigen Freiwilligen soll Chronicles of Elyria nun langsam weiterentwickelt werden. Jeromy Walsh, Gründer der Soulbound Studios erklärt hierzu:

In den vergangenen Monaten mussten wir während unserer laufenden Gespräche über den besten Weg, euch Chronicles of Elyria zu liefern, eine Bestandsaufnahme vornehmen und unsere bisherigen Fortschritte im Spiel noch einmal Revue passieren lassen. Viele Arbeiten sind bereits abgeschlossen, aber CoE ist noch nicht zur Veröffentlichung bereit.

Da wir möchten, dass ihr an diesem Prozess teilhaben könnt, haben wir beschlossen, eine Reihe von Videobeiträgen zu starten, in denen wir den Stand der Entwicklung diskutieren und euch zeigen können – was getan wurde, was noch gemacht werden muss und was wir noch verbessern müssen, bevor das Spiel zur Veröffentlichung bereit ist; außerdem möchten wir euch unsere Pläne für das weitere Vorgehen vorstellen. Wann es losgeht, geben wir bald bekannt.

Jeromy Walsh, Gründer der Soulbound Studios