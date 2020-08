Das MMORPG The Elder Scrolls Online (PC, PS4, Xbox One) erweitert mit dem nächsten kostenlosen Update das Housing und führt eine coole neue Funktion ein, welche eure Häuser lebendiger erscheinen lassen.

Was ist das für ein neues Housing-Feature? Mit dem neuen Update 27 ist es möglich, in euren Häusern Charakterpfade für so gut wie alle eure Gehilfen, Reittiere und Begleiter festzulegen. Dadurch sollen die Gebäude lebendiger wirken. Die NPCs stehen dann nicht einfach statisch an ihren zugewiesenen Stellen herum, sondern laufen auf von euch festgelegten Wegen durch das Haus.

Mit den Charakterpfaden wollten wir einen unkomplizierten Einstieg schaffen und gleichzeitig das Bearbeiten von Pfaden schnell und einfach gestalten. Es sollte Spaß machen. Unser ultimatives Ziel bestand darin, eine weitere Ebene bei der kreativen und freien Einrichtung eurer Heime zu schaffen, ohne dass dies zu kompliziert oder langweilig wird. Cullen Lee, System Designer von ESO

Lasst eure Häuser lebendig wirken

Was genau ist möglich? Platziert ihr eine Figur wie einen NPC-Begleiter, ein Pet oder ein Mount in eurem Heim, dann wählt ihr „Pfad erstellen“ aus und legt dann mittels Positionsmarkierungen fest, wohin sich die Figur begeben soll. So erstellt ihr einen kompletten Pfad. Bis zu 30 Positionen können pro NPC festgelegt und frei in eurem Heim verteilt werden. Anschließend folgen die NPCs diesem Pfad.

Es ist sogar möglich, dass ihr an Stellen Pausen festlegt. Diese können zwischen drei Sekunden und drei Minuten lang sein. Außerdem bestimmt ihr das Tempo, mit dem sich die Figuren bewegen.

Am Ende des Pfads dreht die Figur um und geht ihn wieder zurück. Die Pfade lassen sich nachträglich noch anpassen.

Es ist sogar möglich, eure NPCs durch die Luft oder durch Möbel laufen zu lassen.

Ihr könnt Positionen frei festlegen, wo auch immer ihr wollt – selbst frei in der Luft oder hinter soliden Objekten –, wenn ihr wollt. Das war uns sehr wichtig, da es euch die Freiheiten erhält, um die es im Wohn-Editor überall geht. Es bedeutet aber auch, dass euch manchmal etwas merkwürdiges Verhalten erwarten könnte. Cullen Lee, System Designer von ESO

In euren Häusern geht es mit dem ESO-Update 27 lebendiger zu.

Was genau bringt das? Mit diesen komplett frei positionierbaren Pfaden könnt ihr lustige Situationen erschaffen. Wie wäre es beispielsweise mit einem mysteriösen Diener, der ständig plötzlich aus dem Nichts auftaucht? Legt dazu einen Pfad fest, der den NPC hinter ein Möbelstück führt. Dort verschwindet er dann in der Wand. Ihr führt den Pfad dann unter dem Haus in einem Sprint weiter zu einer Position hinter einem Vorhang, wo der Diener dann plötzlich wieder erscheint.

Ihr könnt NPCs schweben lassen oder es so aussehen lassen, als ob eure Haustiere miteinander spielen. Eurer Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt sein.

Ich hoffe, dass es die Spieler einfach selbst ausprobieren und dann andere an ihren Gedanken und Schöpfungen teilhaben lassen. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, das System zu nutzen, also habt euren Spaß! Wir bei ZOS haben zwar das System erstellt, aber was ihr alle dann am Ende daraus macht, verpasst ihm erst seine Bedeutung. Am Ende des Tages zu sehen, was ihr daraus geschaffen habt, ist für mich das Beste daran. Cullen Lee, System Designer von ESO

Wann erscheint das Update? Das kostenlose Update 27 für das MMORPG ESO erscheint am mit dem neuen DLC Stonethorn am 24. August für PC/Mac und Stadia sowie am 1. September für Xbox One und PlayStation 4.

Wollt ihr wissen, was euch im DLC Stonethorn des MMORPGs ESO erwartet? Ihr werdet unter anderem zu Werwolf-Monstern!