MMORPG ESO richtet Event aus – PlayStation-Spieler mussten draußen bleiben und sind sauer

Was passiert jetzt? Die Entwickler von ESO kündigten eine Entschädigung für Playstation-Spieler aus. Und diese sieht so aus:

Der Service selbst konnte angepasst und neu gestartet werden, was das Problem behob. Dennoch war der Ostermontag für viele verloren, weil die Server erst spät in der Nacht wieder online gingen.

Dummerweise fand dies ausgerechnet während des Geburtstags-Events des MMORPGs und am Ostermontag statt. Den Feiertag wollten einige ESO-Spieler auf PS4 und PS5 nutzen, um den Jubiläums-Bonus und das Event so richtig auszunutzen.

Warum kam es zur längeren Downtime? Zenimax Online erklärt, dass ein Service-Problem zwischen ESO und dem PlayStation Network auftrat, was dazu führte, dass die Wartungsarbeiten am vergangenen Montag, den 5. April, verlängert werden mussten.

Ausgerechnet während des Jubiläums-Events und an den Oster-Feiertagen fanden dringende Wartungsarbeiten an der PlayStation-Version des MMORPGs The Elder Scrolls Online (ESO) statt. Die Entwickler entschuldigen sich jetzt dafür und kündigen Entschädigungen an.

