MMORPG auf Steam bringt knallharten Raid, geht total aufs Endgame

Das MMORPG Tree of Savior (PC) hat ein großes Update bekommen. Es brachte vor allem Endgame-Inhalte, darunter besonders schwerer Raid und neue Waffen, die teilweise richtig starke Werte mit sich bringen.

Was ist Tree of Savior? Das koreanische Free2Play-MMORPG erschien 2016 auf Steam. Entwickelt wird es von einigen Machern von Ragnarok Online, an dem sich das Spiel auch grundsätzlich orientiert. Optisch erkennt man sofort Parallelen aufgrund des Anime-Grafikstils und der Steuerung aus der ISO-Perspektive.

Inhaltlich bietet Tree of Savior:

Kämpfe gegen Monster und viel Grinding. Bosskämpfe setzen voraus, dass ihr euch mit anderen Spielern zusammentut.

Viel Charakter-Verbesserung über Ausrüstung, Aufwertungen und neue erweiterte Klassen.

Ein maximales Level von 450.

Ein Housing-System.

PvP gibt es nicht in der offenen Welt, sondern nur in speziellen Arenen.

Regelmäßige Updates. 2019 bekam es gleich 4 neue Klassen implementiert.

Tree of Savior zählt deswegen hier auf MeinMMO zu den 6 besten Anime-MMORPGs, die derzeit auf dem Markt sind.

So sieht es Ingame in Tree of Savior aus.

Update bringt Raid und starke Waffen

Was ist das Highlight? Am 27. Juli erschien ein großes Update mit neuen Endgame-Inhalten. Der Patch wurde bereits zuvor in Korea veröffentlicht und seitdem bei uns sehnsüchtig erwartet.

Ein Highlight ist der neue Raid White Witch’s Forest, die bisher schwierigste Instanz im Spiel. Sie setzt Level 440 voraus und enthält einzigartige Rüstungs- und Waffen-Rezepte. Der Kampf gegen die White Witch soll es durchaus in sich haben, was auch daran liegt, dass Raids und hohe Schwierigkeiten in Tree of Savior rar gesät sind.

Im reddit berichtet der Spieler sellyssalt davon, dass er in einer 5er-Gruppe immer auf 2 Heiler gesetzt hat. Das liegt auch an den unterschiedlichen Mechaniken, die der Bosskampf aufweist. Außerdem müssen die Spieler bereits hohes Equipment haben, um für den Kampf gerüstet zu sein.

So sieht der neue Raid aus.

Was brachte das Update noch? Mit dem Patch wurden 8 neue Vivora Waffen veröffentlicht. Die Drop-Chance dafür soll gering sein, doch dafür haben sie interessante Effekte, die sie für einige Klassen zu den besten Waffen im Spiel machen.

Außerdem neu sind:

Haufenweise Quests für die aktuelle Episode 12

Vier neue Boss-Monster

Anpassungen in der Balance, sowohl bei Klassen als auch Belohnungen und allgemeinen PvE-Inhalten

UI-Upgrades

Neue Events

Die kompletten englischen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Was sagen die Spielerzahlen des MMORPGs? In den letzten 30 Tagen spielten durchschnittlich 2.511 Personen Tree of Savior. Gleichzeitig waren im Peak 3.170 Spieler aktiv.

Die Zahlen gingen in den Monaten März und April deutlich nach oben, was sich auch bei anderen MMORPGs auf Steam beobachten ließ. Das Coronavirus wird zumindest einen Anteil daran gehabt haben. Doch die Zahlen sind im Juni und Juli recht stabil geblieben und liegen deutlich über denen aus 2019.

Zwar kommt es nicht an die großen 3, Final Fantasy XIV, Black Desert und SWTOR, das frisch auf Steam erschien, heran, reiht sich aber insgesamt recht weit oben bei den MMORPGs auf Steam ein.

Die Spielerzahlen auf Steam (via Steamcharts).

Falls ihr mit Tree of Savior (wieder) anfangen möchtet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Derzeit läuft ein Event, bei dem ihr am Wochenende einen Buff für mehr XP, mehr Schaden und mehr Loot-Chance bekommen könnt. Für Rückkehrer gibt es kostenlose Zurücksetzungen von Skill-Punkten, aufgrund von vielen Balance-Änderungen.

Falls ihr lieber ein anderes Spiel ausprobieren möchtet, dann findet ihr hier die 13 besten Free2Play-MMORPGs.