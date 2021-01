MMORPG Albion Online verspricht für 2021 endlich Feature, auf das Fans seit Jahren warten

Albion Online ist ein Sandbox-Online-Rollenspiel des deutschen Entwicklers Sandbox Interactive aus Berlin. In Albion Online könnt ihr all eure Sandbox-Gelüste f...

Darüber hinaus soll es Crossplay zwischen Mobile und PC geben. Ihr spielt also immer zusammen in derselben Welt, egal, welche Plattform ihr nutzt. Es ist ebenfalls möglich, auf dem PC zu spielen und dann aufs Smartphone zu wechseln, wenn ihr unterwegs seid, um dann zu Hause wieder auf den PC zu wechseln.

Was ist das Ziel der Entwickler? Das Team von Sandbox Interactive will Albion Online zum ersten, wirklich plattformübergreifenden Sandbox-MMORPG machen. Es soll sich auf allen Plattformen gleich gut spielen.

Was dürfen Spieler von der Mobile-Version erwarten? Das Team erklärt, dass es über Jahre an dieser Fassung gearbeitet hat. Sie wurde speziell für mobile Geräte optimiert, und zwar in mehreren Aspekten, darunter:

