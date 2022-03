Hinzu kommen noch einige Kritiken, die nur aus „schlechtes Spiel“ oder „Macht keinen Spaß“ bestanden und den Entwicklern wenig bei der Verbesserung helfen konnten. Andere Entwickler fordern genau das und erklären sogar, dass Spieler in ihrem MMORPG die gesamte Entwicklung entscheiden müssen und das kommt wiederum sehr gut an.

Das Team wurde durch die Tatsache demotiviert, dass das Spiel so negativ aufgenommen wurde. Während wir versuchten, die Situation zu verbessern, schafften wir es nicht, genügend Siege zu erzielen und das Schiff über Wasser zu halten. So häufte sich das negative Feedback und ein Hauptentwickler hatte beschlossen, uns zu verlassen.

Warum wurde das Spiel überhaupt abgeschaltet? In einem ausführlichen Blogpost auf Steam erklärten die Entwickler, dass man von negativer Kritik überhäuft worden war. Das war jedoch bei den Entwicklern nicht gut angekommen, weswegen die Entwicklung des Spiels auch gescheitert war. So erklärten die Entwickler auf Steam:

Was ist das für ein Spiel? Element Quest war ein MMORPG auf Steam. Das Spiel setzte auf verschiedene Elemente, die ihr geschickt einsetzen solltet. So konntet ihr mit dem Element Feuer viel Schaden machen und mit Wasser eure Kollegen unterstützen.

