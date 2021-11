Neues MMORPG kommt im November kostenlos auf Steam, erinnert an „Avatar, Herr der Elemente“

Mit Element Quest erscheint noch im November ein neues Free2Play-MMORPG für den PC auf Steam. Das Spiel kommt in einer knuffigen 2D-Optik und erinnert ein wenig an den Anime „Avatar“, wenn dieser ein Sidescroller-RPG wäre.

Was ist das für ein MMORPG? Das Indie-Studio XPloria arbeitet aktuell an Element Quest, einem neuen Free2Play-MMORPG für den PC. Das Spiel kommt in einer 2D-Sidescroller-Optik, wie man sie etwa von Klassikern wie Little Fighter kennt.

Kern des Spiels sind die namensgebenden Elemente – welche Element Quest einen Hauch von „Avatar“ verleihen. Ihr könnt euch zum Early-Access-Release für eines von vier Elementen entscheiden, die so etwas wie eure Charakterklasse darstellen:

Feuer: Ist offenbar für den reinen Schaden zuständig und haut primär feste drauf

Erde: Arbeitet mit Kontrolle, dient anscheinend als eine Art Tank

Wasser: Der Heiler des Spiels, mit dem ihr andere Spieler aufpäppelt

Luft: Hybrid-Support, der Schaden und Kontrolle beherrscht, aber auch Mitspieler schützen kann

In der Vollversion sollen noch mindestens 2 weitere Klassen kommen, die sich stark von den bestehenden unterscheiden. Informationen dazu gibt es aber noch nicht.

Eine Stadt am Tag.

Eine Stadt in der Nacht.

In einer Taverne.

Eine “dornige” Expedition.

Äpfel – oder Tomaten? – sind offenbar harte Dungeonbosse.

Wann und wo erscheint Element Quest? Am 24. November soll der Early-Access-Release auf dem PC stattfinden. Das Spiel wird kostenlos und einen Ingame-Shop haben.

Ihr findet Element Quest auf Steam.

In der Roadmap führen die Entwickler bereits an, dass weitere Plattformen wie Konsolen in Zukunft bedient werden sollen.

Early Access im November, Roadmap steht schon

Das sind die Features: Das Team betont, dass Element Quest vor allem auf soziale Aspekte setzt. „SEHR sozial“ ist sogar eines der aufgeführten Features. Hauptsächlich werdet ihr das in der beworbenen Open World oder in den Expeditionen erleben.

Expeditionen klingen wie eine Art Dungeon-System in Element Quest. Mit 3-5 Spielern startet ihr in ein Roguelite-Abenteuer mir zufällig generierten Leveln und Bosskämpfen. Voraussichtlich werdet ihr euch hier euren Fortschritt erspielen.

Zudem gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus, bei dem zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Händler oder NPCs auftauchen sollen. Das System erinnert ein wenig an das Survival-Game Terraria, wo sich das Gameplay je nach Uhrzeit ebenfalls unterscheidet.

Seht im Video, welche 5 MMORPGs laut Google die größten in Deutschland 2021 sind

Was kommt noch? Das Entwicklerteam hat bereits in einer Roadmap auf Steam verraten, an welchen Inhalten sie zwischen Early Access und Vollversion arbeiten wollen. Darunter sind:

Ein PvP-System mit Rangliste und eigenen Expeditionen

Neue Orte mit mindestens 3 Social Hubs

Eine Art Karma-System mit „Gut“ und „Böse“

Soziale Features wie Tavernen mit Minispielen und Synergien im Kampf

Weitere Expeditionen, mehr Mechaniken und Kosmetika

Dazu werden mehr Stufen zu erreichen sein und die 2 bereits angesprochenen zusätzlichen Klassen kommen ebenfalls. Der Early Access ist für ein Jahr angesetzt. Nach aktuellen Informationen könnt ihr also Ende 2022 mit einem 1.0-Release von Element Quest rechnen.

Wie gut Element Quest schließlich ankommt, muss sich noch zeigen. Bereits jetzt kann das Jahr 2021 jedoch viele starke MMORPGs verzeichnen – vielleicht sogar zu viele, findet MeinMMO-Redaktuer und MMORPG-Experte Alexander Leitsch:

Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber: „Wir haben gerade zu viele gute MMORPGs“