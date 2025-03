In einem MMO auf Steam kämpfen tausende Spieler über Wochen gegeneinander, jetzt kommt ein großes Update

Foxhole, das bekannt für seine riesigen Schlachten auf Steam ist und seine Spieler über Wochen gegeneinander antreten lässt, feiert den Release eines neuen Updates und das bringt viele Verbesserungen mit sich.

Was ist das für ein Spiel? Foxhole ist ein großes MMO auf Steam, indem Spieler Kriege führen und um den Sieg kämpfen müssen. Das Spiel ist am 2. Weltkrieg orientiert und so sind auch die Waffen, Kriegsgeräte und Uniformen gestaltet.

Vor allem erlangte Foxhole Bekanntheit, als eine Kampagne bis zu 70 Tage andauerte und die Entwickler sogar einschreiten mussten, damit sie beendet wird. Jetzt hat das Spiel ein großes Update erhalten und das bringt viele Verbesserungen und Features, auf die sich Fans freuen können.

Bessere Performance und neue Features

Was hat sich geändert? Die Entwickler von Foxhole haben viele Verbesserungen vorgenommen, vor allem was die Performance angeht. Map-Posts, Kollisionsphysik, Gegenstände und Vorräte sowie die Optimierung des Clients fallen unter die Anpassungen. Dadurch soll eine flüssigere Framerate gewährleistet werden, während Spieler sich in andere Gebiete wagen.

Neben Anpassungen gibt es aber auch neue Features. Dazu gehören:

Das Springen, während ihr verwundete Spieler tragt

Neue Optionen für euer Loadout

Neue Animationen eures Charakters

Das Rotieren der Kamera, während ihr zielt

Neue Tool-Tipps, um neuen Spielern zu helfen

Dann kommen noch zwei neue Waffen dazu, wie die kolonialen Feldmörser und ein RPG gegen Panzer. Zu guter Letzt könnt ihr zudem jetzt Flaggen auf dem Schlachtfeld hissen, die einzigartige Designs besitzen. Mehr Details findet ihr auf dem offiziellen Post der Entwickler auf Steam (via store.steampowered.com).

Neben Foxhole gibt es auch andere MMOs sowie MMORPGs, die ihr auf Steam testen und spielen könnt. Eine aktuelle Auswahl der besten Titel haben wir euch in unserer Liste herausgesucht. Hier geht es zur Übersicht der besten Spiele 2025: Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2025