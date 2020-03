Habt ihr euch früher gerne mit anderen Nerds in irgendjemandes Keller getroffen, mit dicken Röhrenmonitoren und lauten Towern, um das ganze Wochenende zu zocken und einfach das Leben zu genießen? Dann ist MisBits genau das Spiel, das ihr euch ansehen solltet.

Was ist MisBits? Das neue Sandbox-Spiel MisBits erschien am 5. März für den PC auf Steam im Early Access. Es verbindet verschiedene Genres in einer Art Spielesammlung und bietet euch die Freiheit, zu spielen, was und wie ihr möchtet.

Dabei könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und vor allem mit Freunden spielen. Die Art und Weise, wie MisBits funktioniert, passt ideal für Fans von LAN-Partys.

Neues Multiplayer-Spiel startet heute auf Steam! 5 Gründe, MisBits anzuschauen

Warum MisBits ideal für LAN-Fans ist

Was macht das Spiel ideal? Da MisBits eine Sammlung verschiedener Spielmodi aus unterschiedlichen Genres ist, findet jeder Spieler dort etwas, das ihm gefällt. Klassiker und exotische Vertreter von LAN-Spielen sind in ihren Grundzügen vertreten:

Habt ihr damals CoD, Counter-Strike oder Unreal Tournament gezockt? MisBits bietet Deathmatches für euch, wenn auch mit verrückten Waffen.

Wart ihr einer der Vertreter der Rennspiel- und Sport-Fraktion? Kick-Brawl ist eine Art Rocket League mit irren Spielzeugen.

Seid ihr eher kreativ und habt versucht, eure Freunde zu Minecraft zu bewegen? Der neue ToyBox-Modus liefert das.

Wollt ihr eine eigene Welt kreieren? Besucht die ToyBox!

Selbst, wenn keiner der Modi zu eurem LAN-Stil passt, findet ihr in der Arcade spannende Puzzle oder Herausforderungen für mehrere Spieler – oder ihr macht einfach euren eigenen Modus.

Die Spielmodi von MisBits sind ausgelegt für zwischen 2 und 16 Spieler. Das sind ideale Größen für eine LAN-Party!

Wenn mehr von euch MisBits auf Steam spielen würden, wäre es ein echter Kracher

Darum fühlt es sich an wie eine LAN: Auf LAN-Partys wurden und werden die verschiedensten Spiele gezockt. Wenn nicht gerade alle das gleiche Spiel zocken, bilden sich Gruppen für unterschiedliche Games.

Genau das geht in MisBits ebenfalls. Ihr könnt entweder gemeinsam mit Freunden einen Modus zocken und gegeneinander antreten, oder ihr sucht euch den Modus aus, auf den ihr gerade Bock habt.

Der Vorteil von MisBits hier: Die Abwechslung erlaubt den fliegenden Wechsel nach einer Runde, ohne gleich das Spiel wechseln (und andere überreden) zu müssen. Einfach den neuen Modus auswählen und loslegen.

Gibt es auch einen LAN-Modus? Leider nicht. MisBits ist über Steam ans Internet gebunden. Allerdings können über mobile Hotspots oder andere Geräte Internet-Verbindungen auf einer LAN aufgebaut werden.

Das ist zwar nicht ganz der Geist der Sache, aber ein Kompromiss, schließlich könnt ihr euch noch immer mit Leuten treffen und gemeinsam zocken. Da sich wegen der Coronakrise ohnehin viele Leute nach MMOs umschauen, ist MisBits auch eine Alternative, um das LAN-Gefühl nach Hause zu bringen.

Bildquelle: oreios auf imgur, via buzzfeed

Erinnert ihr euch noch daran, wie es war, auf eine LAN zu gehen? Das nervige Schleppen der Monitore, die langen Stunden bis endlich alles funktioniert hat, Nächte mit wenig Schlaf und das ungesunde Essen? Eine herrliche Zeit! Findet hier 5 unvergessliche Dinge, die jeder Gamer von LAN-Partys kennt – oder seht sie euch an, wenn ihr wissen wollt, was Papa früher so getrieben hat.

Hier könnt ihr MisBits in Aktion sehen

Disclaimer: MisBits wird von 3BlackDot und Pow Wow Entertainment in Zusammenarbeit mit Webedia veröffentlicht. MeinMMO gehört zur internationalen Webedia-Medien-Gruppe.