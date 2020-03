Heute geht das neue Party-Game MisBits auf Steam in den Early Access. Wer es noch nicht auf dem Schirm hat, der sollte es sich unbedingt ansehen. Wir zeigen euch, warum sich ein Blick ins Spiel lohnt.

Was ist MisBits? MisBits ist ein neues Multiplayer-Game von 3BlackDot, das die Genres Sandbox, Action und Bauen verbindet. Das Spiel macht dabei einige Anleihen bei bekannten und beliebten Spielen wie Minecraft, Fortnite und Rocket League.

Ab heute, Donnerstag, den 5. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit, startet das Spiel auf Steam in den Early Access. Der Status soll etwa vier Wochen lang halten, bis das Spiel seinem vollständigen Release entgegensieht.

Die Kosten sind uns noch nicht bekannt, wir tragen sie aber hier nach, sobald wir mehr wissen.

Warum sollte ich MisBits spielen? MisBits bietet eine große Auswahl an Spielmodi und Inhalten, die ihr erforschen könnt. Wir geben euch fünf Gründe, warum ihr euch das Spiel ansehen solltet.

1. Vielfältige Spielmodi – Für jeden was dabei

Wie spielt sich MisBits? In MisBits gibt es verschiedene Spielmodi, die für jeden Spieler-Typen eine Alternative parat halten. Die meisten Modi sind für zwischen 2 und 16 Spieler ausgelegt. Es gibt beispielsweise:

Playhouse – Verschiedene Räume mit Minigames

Deathmatch und TDM – Klassischer Kampf um die meisten Kills

Kick Brawl – Eine Art „Rocket League“ mit zusätzlichen Features wie verschiedenen Fähigkeiten

Arcade – Sammlung verschiedener weiterer Modi, die wöchentlich erweitert wird

Außerdem kommt im späteren Verlauf noch die „ToyBox“ hinzu. Hier können Spieler ihre eigenen Spielmodi mit eigenen Regeln erstellen. Die Community selbst hat also einen großen Einfluss darauf, was ihr in MisBits alles spielen könnt.

2. Kreativität – Baut euch euer eigenes Spiel

Diese Möglichkeiten stehen euch offen: Mit der ToyBox, die noch kommt, habt ihr Zugriff auf fast alle Entwickler-Tools, mit denen ihr eigene Level und Spielmodi bauen könnt. Die Grenzen sind dabei eure eigene Kreativität.

Wollt ihr eure Mitspieler knifflige Rätsel lösen lassen? Oder doch lieber einen Shooter-Modus mit abgedrehten Regeln bauen? Es ist euch überlassen, wie ihr euren Spielmodus gestaltet und wen ihr einladen wollt.

Ist euch eher danach, ein eigenes Reich zu bauen? Schaltet verschiedene Bauteile frei und baut ein Schloss oder gleich eine ganze Stadt. Baut sie nur für euch, um euch heimisch zu fühlen, oder ladet andere Spieler ein, die eure Welt erkunden und versteckte Geheimnisse entdecken können.

3. Party pur – Habt Spaß mit Freunden

Darum lohnt sich MisBits mit Freunden: Viele der Modi erinnern an klassische Party-Games wie Mario Kart oder Super Smash Bros., in denen ihr mit (oder gegen) Freunde spielen könnt. MisBits schlägt genau in die gleiche Kerbe.

In meinem Anspieltest auf der PAX East in Boston hatte ich den Eindruck, als wäre das der ideale Zeitvertreib für Freunde. Mit einer Handvoll meiner besten Kumpels könnte MisBits sicherlich für viele lustige Abende sorgen, zumal die Vielfalt der Spielmodi für Abwechslung sorgt.

Heute ballern? Oder lieber eine Runde Kick Brawl?

Ob wir nun gegeneinander im Deathmatch kämpfen, in Teams in Kick Brawl gegeneinander antreten oder gemeinsam Welten erkunden, zusammen macht es mehr Spaß. Einziger Nachteil: ein lokaler Koop ist nicht verfügbar.

Dafür geht es aber auch online und mit Voice-Chat. Wer allerdings lieber mit seinen Freunden zusammensitzt, findet hier die besten Party-Spiele für die Couch für PC, PS4 und Xbox One.

4. Casual-freundlich – Zockt einfach eine Runde zwischendurch

Wie lange dauert eine Runde? MisBits ist kein „serious game“, sondern voll auf casual ausgelegt. Dementsprechend kurz sind auch die Runden und können auch bei wenig Freizeit gut noch in den Feierabend eingeplant werden.

Die meisten der Standard-Modi sind recht schnelllebig. In meinen Runden habe ich etwa zehn Minuten gebraucht, bis sie entschieden war. Mit etwa 10-20 Minuten pro Runde könnt ihr sicher ein oder zwei Spiele zwischendurch einplanen.

Wer will, kann natürlich auch ordentlich im Deathmatch schwitzen. Aber die Runden sind ohnehin viel zu quirlig, als dass man über eine Niederlage sauer sein könnte. Einfach die nächste Runde starten und den Gegnern mit einer Riesengurke den Kopf von den Schultern schlagen.

Unfair, wenn jemand mit einem Schwert zum Gurkenkampf kommt!

5. Völlig abgedreht – Irre Ideen mit Comic-Grafik

So verrückt ist MisBits: Zuletzt kommt MisBits eine zeitlose Comic-Grafik zugute. Das Spiel setzt nicht auf Realismus, sondern auf möglichst viel Chaos. So zählen zu den Kern-Merkmalen:

verschiedene Körper und Fahrzeuge, die ihr mit eurem Kopf steuern könnt und die unterschiedliche Eigenschaften haben

abgedrehte Waffen wie riesige Patronen und Gurken, mit denen ihr Gegner vermöbelt

Skins und Kosmetika, die ihr freischalten könnt, um euer Aussehen zu personalisieren

explodierende Hühnchen

Das Bild spricht für sich.

Alles in allem ist MisBits eben ein Party-Game und sollte als solche auch gespielt werden. Mit guter Laune macht’s richtig Bock, am besten mit Freunden und ausgelassener Stimmung.

Werdet ihr euch MisBits ansehen? Oder wartet ihr lieber erst auf erste Stimmen und den Release? Schreibt es uns in die Kommentare.

Spielt ihr lieber zusammen mit Freunden, findet ihr hier die besten Couch-Koop-Games 2020:

Disclaimer: MisBits wird von 3BlackDot und Pow Wow Entertainment in Zusammenarbeit mit Webedia veröffentlicht. MeinMMO gehört zur internationalen Webedia-Medien-Gruppe.