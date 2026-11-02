Millionär rechtfertigt nicht nur die 100 Euro für GTA 6, sondern sagt: Das Spiel soll euch 5.000 Dollar sparen

Der Clip eines Finanz-YouTubers und Millionärs macht in der Community von GTA 6 seine Runde. Dieser beteuert, dass der Preis von GTA 6 nicht nur fair sei, sondern hinsichtlich der Spielzeit sogar Geld erspare.

Wie rechtfertigt der Millionär den Preis von GTA 6? Der Millionär und Content-Creator Mark Tilbury, der auf YouTube Clips rund um die Themen Geld, Investitionen und Business veröffentlicht, erklärte in einem neuen Short, warum sich die 100 Euo für GTA 6 lohnen sollen.

Mit einem Taschenrechner ausgerüstet erklärt er diese Meinung wie folgt:

Wenn man die besagten 80 Stunden benötigt, um GTA 6 durchzuspielen, würde man bei einem Preis von 99,99 US-Dollar nur 1,25 Dollar für eine Stunde Spielspaß zahlen müssen.

Wenn man die Nebenmissionen sowie die Erkundung der Map hinzuzählt, käme man so auf ca. 50 Cent pro Stunde. Zumindest, wenn man von 200 Stunden Spielzeit ausgeht, wie in seiner Berechnung

Doch der Finanz-YouTuber geht über die Rechtfertigung des Preises hinaus und behauptet: GTA 6 würde seinen Spielern bis zu 5.000 Dollar ersparen.

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GTA 6 sei billiger als abends Trinken gehen

Wie kommt der Millionär auf diese Annahme? Tilbury erklärt seinen Sparplan mit GTA 6 mit weiteren Berechnungen:

Würde man unter den Voraussetzungen der 200 Stunden ungefähr 4 Stunden pro Abend spielen, käme man damit auf mindestens 50 Abende, die man mit GTA 6 verbringt.

Würde man das mit einer Nacht vergleichen, in der man ausgeht, um zu feiern oder zu trinken, stellt der Millionär eine Art selbstaufgestellte Ausgehpauschale von 100 Dollar neben die 50 Cent eines GTA-Abends.

50 Abende GTA 6 seien daher deutlich günstiger als 50 Abende Ausgehen. Zumindest in der Vorstellung des Millionärs.

Hier könnt ihr den gesamten Clip sehen:

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Wie sinnvoll ist diese Berechnung? Die Rechnungen von Tilbury und die Annahme, dass GTA 6 5.000 Dollar ersparen kann, sind eher für diejenigen hilfreich, die tatsächlich 100 Dollar, oder umgerechnet ca. 90 Euro, für einen Ausgeh-Abend ausgeben würden.

Die Community nimmt den Clip des Content-Creators jedoch weniger als wahren Finanztipp an, sondern vielmehr als Überredungskunst, dem Partner oder der Partnerin die 100 Euro für ein Videospiel verklickern zu wollen:

„Der Bruder versucht, seine Frau zu überzeugen.“ (@highoctanebeast 4594 auf YouTube)

Wie findet ihr die Rechnung? Findet ihr sie übertrieben oder fühlt ihr euch nun in eurem Kauf bestätigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dass Fans mehr als bereit sind, 100 Euro für GTA 6 zu bezahlen, traf Rockstar mit größerer Überraschung, als das Studio zunächst erwartet hatte. Ebenso wie die Bereitschaft, bereits vor dem Release diese Summe zu zahlen: Die Vorbestellungen von GTA 6 schockten Rockstar bereits vor Wochen, nun haben sie sich bereits vervierfacht