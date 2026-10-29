GTA 6 bekommt ein Feature, das Cyberpunk 2077 im E3-Trailer groß zeigte, aber zum Release vermissen ließ

Im Jahr 2018 zeigte CDPR einen Trailer zu Cyberpunk 2077, in dem ein Feature zu sehen war, das dann zum Release fehlte. GTA 6 will es jetzt besser machen.

Woher stammen die Infos?

Das britische Spielemagazin „Edge” hat neue Screenshots und ein 16-seitiges Interview zu GTA 6 mit Rob Nelson, dem Co-Studioleiter von Rockstar Games, veröffentlicht (via gamesradar).

Zuvor hat der Chef selbst zum Controller gegriffen und das Action-Spiel 90 Minuten lang gezockt und so das Gameplay aus erster Hand präsentiert.

Das Interview und die Gameplay-Session haben verschiedene neue Details zu GTA 6 veröffentlicht, unter anderem zu einem Feature, das schon im Rahmen von Cyberpunk 2077 für Diskussionen sorgte.

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Auf Schienen durch Vice City

Was ist das für ein Feature? Gemäß Edge soll GTA 6 ein vollfunktionsfähiges Bus- und Zug-System bekommen. Phil Hooker, ebenfalls einer der leitenden Führungskräfte von Rockstar North, gesteht, dass er viel Zeit damit verbringe, auf Busse zu warten, zu schauen, ob sie pünktlich sind, und dann mit ihnen durch den fiktiven GTA-Bundestaat Leonida zu fahren.

Was zunächst wie ein kleines, unbedeutendes Detail in einem riesigen Spiel wirkt, war in der Gaming-Branche der vergangenen 10 Jahre schon mal ein großes Thema:

Als CD Projekt Red im Jahr 2018 seinen E3-Trailer zum Rollenspiel Cyberpunk 2077 der Öffentlichkeit zeigte, präsentierte es den Protagonisten „V“ in einer fahrenden, vollbesetzten U-Bahn (via YouTube). Und auch in einem später veröffentlichten 45-minütigen Gameplay-Showcase fuhr ein Zug über dem Kopf des Spielers hinweg. Für viele Fans schien es damals offensichtlich, dass Cyberpunk 2077 ein funktionierendes Zug-Netzwerk haben wird, mit dem Spieler durch die offene Welt reisen können.

Wenige Monate vor Release kam dann die enttäuschende Nachricht: Es gibt keine funktionierende U‑Bahn in Cyberpunk 2077 (via GameStar).

GTA 6 wird also zum Release am 19. November das Feature haben, das Cyberpunk 2077 beim Launch vermissen ließ.

Aber der Vollständigkeit halber: Inzwischen besitzt auch das Rollenspiel von CDPR ein funktionierendes U-Bahn-System. Die Entwickler haben das Feature mit dem 2.1‑Update im Dezember 2023 nachgereicht.

Was haltet ihr von Systemen wie funktionierenden Bus- und Zug-Netzwerken? Ist euch das egal oder findet ihr es cool, wenn ein Spiel so etwas bietet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Rockstar Games hat nicht nur den neuen Beitrag des Edge-Magazins für neue Eindrücke zu GTA 6 genutzt. In einer neuen Folge der Kultserie South Park gab es nun ebenfalls neues Gameplay zu sehen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Nach Netflix nutzt GTA 6 eine Kultserie voller Tabubrüche, um so exklusives Gameplay mit Hundekot zu zeigen