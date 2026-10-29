Nach Netflix nutzt GTA 6 eine Kultserie voller Tabubrüche, um so exklusives wie verstörendes Gameplay zu zeigen 

Auch wenn der Release von GTA 6 immer näher rückt, so lechzen Fans immer noch nach neuem Gameplay rund um Jason und Lucia. Jetzt gibt es in einer beliebten Zeichentrickserie neues Material zum Sichten.

Was ist zu sehen? Das gezeigte Gameplay-Material enthält verstörende Szenen. Man sieht einen NPC, wie er den Strand entlangläuft. Sein Hund macht ein großes Geschäft und der Besitzer sammelt es mit einem Kotbeutel auf. Im Hintergrund sieht man bereits Lucia und Jason, wie sie einen Strandspaziergang machen.

Das volle Video könnt ihr euch übrigens hier auf Reddit ansehen:

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Jason kommt dann jedoch auf die Idee, Streit anzufangen und den NPC mit seinen Essensresten abzuwerfen. Der lässt vor Schreck den Kotbeutel fallen, woraufhin Jason die Chance ergreift. Er schnappt sich den Kotbeutel und attackiert den NPC, indem er ihm die Hinterlassenschaften des Hundes in das Gesicht schmiert.

Viel mehr gibt es in dem gezeigten Material auch nicht zu sehen. So realistisch das Ganze auch aussieht, es zeigt nur, wie ein Hund sein Geschäft verrichtet und der arme Hundebesitzer damit attackiert wird.

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Neues Gameplaymaterial in Zeichentrickserie voller Tabubrüche

Wo ist es zu sehen? Das gezeigte Gameplay ist dabei nicht auf YouTube oder anderen öffentlichen Videoplattformen zu finden, sondern in der neuen Episode von South Park. Dort zeigt eine Dame nämlich Randy und anderen auf einem Bildschirm, was es Neues zu GTA 6 gibt.

Was ist daran so besonders? Dass GTA 6 ausgerechnet South Park als Werbeplattform nutzt, ist auf den ersten Blick verrückt, aber nachzuvollziehen. Die Serie ist dafür berüchtigt, dass sie keinen Halt vor Tabubrüchen macht und kontroverse Themen wie Scientology oder Stammzellenforschung anspricht.

Außerdem ist South Park dafür bekannt, Kollaborationen mit Videospielen zu haben. Es gab bereits Folgen mit Minecraft oder Fortnite. Und erinnert ihr euch noch an die berühmte WoW-Folge, in der es rein zufällig auch eine Szene mit Kot gab?

Übrigens: Rockstar hat in der Vergangenheit schon mal mit South Park zusammengearbeitet. So gab es mehrere Episoden mit Red Dead Redemption 2, in denen Detective Harrison Yates mit seiner Frau über sein Pferd und seine Ausrüstung spricht.

Was haltet ihr von so einem Marketing-Move? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rockstar einen ungewöhnlichen Weg geht, um Gameplay-Material zu GTA 6 zu zeigen. Ende August gab es einen zeitexklusiven Trailer, den nur Abonnenten von Netflix sehen konnten. Alles rund um die Aktion findet ihr hier: GTA 6 zeigt exklusives Material auf Netflix, kommt bei den Spielern gar nicht gut an: „Fragwürdige Praktik“