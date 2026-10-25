„Das Geile an Bandendelikten ist das Zusammenspiel der Personen“ – Jurist erklärt seine Straftaten in GTA Online auf Twitch

In GTA Online und auch im bald erscheinenden GTA 6 kann man mit den Charakteren einiges an Unsinn treiben. Allein in Deutschland gibt es 322 Tatbestände. Ein Volljurist auf Twitch begeht diese jetzt in GTA Online und erklärt kleinteilig die Unterschiede.

Wie zeigt der Volljurist die Straftaten? Auf Twitch, Instagram und TikTok erklärt der Volljurist Baran Cömert unter dem Namen Baran_Absurdi deutsche Straftatbestände und deren Unterschiede. Dafür loggt er sich in GTA Online ein und begeht diese Straftaten. Dann erklärt er, ab wann welcher Tatbestand erfüllt ist. Das ist vor allem in Deutschland nämlich nicht so ganz leicht: Es gibt seit April 2026 322 verschiedene Tatbestände im Strafgesetzbuch und manche liegen sehr nah beieinander.

In einem Video auf Instagram erklärt er zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Raub und einem räuberischen Diebstahl . Dabei bleibt der Streamer bei seinen Erklärungen sehr sachlich und versucht, seine Zuschauer klar zu informieren.

In einem weiteren Video geht es um Bandendelikte: Ich find, das Geile an Bandendelikten ist das Zusammenspiel zwischen den Personen. Ihr müsst wissen, ihr müsst immer mindestens drei Personen sein und es muss auch immer innerhalb der Bandenabrede sein. Das ist so eine Absprache zwischen den Boys – zwischen den Jungs – was die denn jetzt mit dem Bandenzusammenschluss machen wollen (via TikTok).

Und laut den Kommentaren sind die Videos wohl auch richtig hilfreich.

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Eine lernwillige Community

In den Kommentaren zu den Videos finden sich sehr unterhaltene Nutzer, die die Videos mehr oder weniger ernst nehmen. Besonders den angehenden und noch studierenden Juristen scheinen die Inhalte aber zu helfen.

Ein Video (via TikTok) geht zum Beispiel darauf ein, was der Unterschied zwischen zwei Rechtsfiguren ist, die wohl oft verwechselt werden. Dazu meint zum Beispiel jessieee33333, das hätte ich in meinen ersten Semestern gebraucht . Die Nutzer Dome und yu-dwn möchten Baran Absurdi gern als Dozenten an der Uni haben.

Der Creator geht aber auch auf Fragen aus der Community ein: Ein Zuschauer wollte zum Beispiel wissen, ob es strafbar ist, jemanden nach Fußbildern zu fragen (via TikTok). Die Antwort lautete, dies sei grundsätzlich nicht strafbar, da Füße keine intime Zone seien.

Neben lehrreichem Content wie eben Tatbestandserklärungen mit GTA Online gibt es gerade wieder ein größeres Twitch-Event: Craft Attack 14 ist in vollem Gange und die Teilnehmer nehmen den Anlass dieses Mal richtig ernst. Twitch-Streamer schmiedet in Craft Attack 14 kapitalistischen Superplan, um im echten Leben steinreich zu werden

