Xbox One hatte keine Chance gegen die PS4 – Microsoft vergleicht die Verkäufe der 8. Konsolen-Generation

Mircosoft muss aktuell vor einem Gericht in Brasilien den Kauf von Activision Blizzard rechtfertigen. Dabei geht es um Fragen des Wettbewerbsrechts. Im Zuge dessen hat die Xbox-Mutterfirma Stellung zu ihren Konsolen-Verkäufen bezogen und es zeigt sich: Die Xbox One hatte keine Chance gegen die PS4.

Wie sahen die Verkäufe beider Konsolen aus? Sony hat kürzlich finale Angaben zu den Verkäufen der PS4-Konsole veröffentlicht. Das Ende des Lebenszyklus der PlayStation-Konsole ist damit offiziell erreicht.

Sony meldete 117,2 Millionen verkaufte PS4 (alle Modelle, via twitter.com)

Microsoft hält sich mit den verkauften Einheiten ihrer Xbox zurück. Hat jedoch in einem Bericht an ein brasilianisches Gericht dazu geäußert, wie viele Einheiten der Xbox One im Vergleich zur PS4 verkauft wurden.

Die PS4 verkaufte sich doppelt so stark wie die Xbox One

In dem Bericht heißt es: „Sony hat Microsoft in Bezug auf Konsolenverkäufe übertroffen, da sie in der letzten Generation mehr als doppelt so viele verkauft haben wie Xbox“ (via gameluster.com).

Entsprechend gingen weniger als 58,5 Millionen Konsolen der Xbox One über die Ladentheke. Das deckt sich mit einem vorhergehenden Bericht von „Ampere Analysis“, die auf rund 51 Millionen Einheiten kamen (via ampereanalysis.com).

Der „Konsolenkrieg“ der 8. Generation zwischen Sony und Microsoft geht damit klar an PlayStation. Das war vor dem Start der Konsolen im November 2013 nicht unbedingt absehbar. Die PS3 und die Xbox 360 lieferten sich einen sehr knappen Kampf in der 7. Generation:

87,4 Millionen PS3

84 Millionen Xbox One Quelle: escapistmagazine.com



Nintendo hat in dieser Konsolen-Generation übrigens keine Rolle gespielt. Es war die Zeit der Wii U, eine Hybrid-Konsole, die mit einem großen Handheld-Controller bedient wurde (Release 2012).

Wie geht es jetzt weiter? Auch bei der aktuellen 9. Konsolen-Generation sehen Analysten PlayStation wieder vorn, aber nicht mehr mit dem heftigen Vorsprung der letzten Generation.

Allerdings steht die Gaming-Branche aktuell an einem Scheideweg und Sony sowie Microsoft stehen beide für unterschiedliche Strategien, was früher weniger der Fall war. Grob bedeutet das:

Xbox drückt mit seinem Game Pass und erweiterter Kompatibilität in den Markt. PC und Konsole gleichen sich immer weiter an, es ist bald eher die Entscheidung zwischen Controller/Couch und Maus/Keyboard/Schreibtisch. Man will selbst große Bezahl-Titel zum Release in den günstigen Game Pass bringen.

Sony hingegen will seine großen Spiele weiter schützen und zum Release mit Exklusivität punkten. Sie wollen eher auf Free2Play- und Service-Spiele setzen, um ihr Gaming-Angebot besser zugänglich zu machen. Allerdings reagiert man auch auf die aggressive Konkurrenz und hat sein PS-Plus-Angebot stark angepasst und ausgebaut.

Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich der Markt entscheidet. Aktuell befinden wir uns in einer Konsolidierungsphase und viele Studios werden von den größten Playern aufgekauft: Activision-Blizzard von Microsoft, Bungie von Sony.

