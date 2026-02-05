Microsoft will das Vertrauen für Windows zurückgewinnen, viele Spieler fordern wichtige Veränderungen

Microsoft will Vertrauen zurückgewinnen. Doch viele Spieler sind skeptisch, ob das nicht nur leere Versprechungen sind.

Das Windows-Betriebssystem ist unter Spielern schon länger umstritten:

Regelmäßig gibt es Kritik für fehlerhafte Updates, die die Performance ruinieren und Funktionen beeinträchtigen.

Spieler schimpfen über etliche neue KI-Features, mit denen Windows derzeit überflutet wird Microsoft wird nicht ohne Grund in der Community hämisch „Microslop“ genannt.

Die Entscheidung, die Systemanforderungen für Windows kräftig zu erhöhen, ist ebenfalls auf wenig Gegenliebe gestoßen. Vor allem jetzt mit Blick auf die hohen Hardware-Kosten.

In der Community sind mittlerweile viele Spieler mehr als nur genervt und überlegen sogar auf alternative Betriebssysteme umzusteigen, nur um endlich Ruhe zu haben. Doch jetzt erklärt Microsoft, dass man das Vertrauen zurückgewinnen wolle. Das berichtet das Magazin TheVerge. Doch viele Spieler fordern tiefgreifende Veränderungen.

Spieler fordern umfangreiche Änderungen von Microsoft, um das Vertrauen zurückzugewinnen

In der Community, unter anderem auf Reddit, wird ausgiebig über die neuen Pläne von Microsoft diskutiert, wie man das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnen möchte. Und viele sagen, dass Microsoft seine Pläne auch wirklich umsetzen müsse, anstatt nur leere Versprechen abzugeben. So erklärt ein Nutzer:

Vertrauen baut man wieder auf, indem man gute Produkte liefert. Nicht durch leere Versprechungen.

Was fordern die Nutzer?

Mehr Tests, um die nervigsten Fehler zu beheben, die für Probleme sorgen.

Eine deutlich bessere Performance für Spiele. Selbst Apple biete mittlerweile einen Gaming-Modus an.

Die Entwickler sollen dem Nutzer die Kontrolle über sein System zurückgeben.

Man solle wieder die Möglichkeit haben, Funktionen zu deaktivieren, wenn man sie nicht benötigen würde.

Microsoft solle sich bitte wieder aufs Wesentliche konzentrieren und weniger KI-Inhalte in sämtliche Produkte integrieren.

Und eine weitere Forderung: Mit Blick auf die teuren Hardware-Kosten solle man doch die Systemanforderungen von Windows 11 wieder senken. Denn sonst würde man viele Nutzer erst recht in die Arme von Apple und Linux treiben. Selbst wenn das nicht sehr wahrscheinlich sei, wie ein Nutzer selbst anmerkt:

Eine einfache Möglichkeit, in Zeiten von RAM-Knappheit und teuren Upgrades wieder Vertrauen zu gewinnen? Reduzieren Sie die Hardwareanforderungen für Windows 11. Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass dies geschehen wird. Sie scheinen darauf bedacht zu sein, den Marktanteil von Mac/Linux zu erhöhen.

Die genannten Forderungen, die viele Spieler stellen, sind weniger revolutionär, sondern eher allgemein gehalten. So wünschen sich viele Spieler einfache Verbesserungen, um ihren PC wieder besser nutzen zu können. Allein das würde schon das Vertrauen wiederherstellen, wenn man nicht jeden Tag darauf hoffen müsse, dass das Spiel startet oder Windows 11 nicht mitten in einem wichtigen Online-Match einen Neustart für ein Update initiiert.

Eine wichtige Alternative zum Windows-PC könnte in Zukunft auch ein völlig anderes Gerät sein: Die Steam Machine. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, ein Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten