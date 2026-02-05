Microsoft will das Vertrauen für Windows zurückgewinnen, viele Spieler fordern wichtige Veränderungen

CommunityNewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
Microsoft will das Vertrauen für Windows zurückgewinnen, viele Spieler fordern wichtige Veränderungen

Microsoft will Vertrauen zurückgewinnen. Doch viele Spieler sind skeptisch, ob das nicht nur leere Versprechungen sind.

Das Windows-Betriebssystem ist unter Spielern schon länger umstritten:

  • Regelmäßig gibt es Kritik für fehlerhafte Updates, die die Performance ruinieren und Funktionen beeinträchtigen.
  • Spieler schimpfen über etliche neue KI-Features, mit denen Windows derzeit überflutet wird Microsoft wird nicht ohne Grund in der Community hämisch „Microslop“ genannt.
  • Die Entscheidung, die Systemanforderungen für Windows kräftig zu erhöhen, ist ebenfalls auf wenig Gegenliebe gestoßen. Vor allem jetzt mit Blick auf die hohen Hardware-Kosten.

In der Community sind mittlerweile viele Spieler mehr als nur genervt und überlegen sogar auf alternative Betriebssysteme umzusteigen, nur um endlich Ruhe zu haben. Doch jetzt erklärt Microsoft, dass man das Vertrauen zurückgewinnen wolle. Das berichtet das Magazin TheVerge. Doch viele Spieler fordern tiefgreifende Veränderungen.

Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Microsoft will das Vertrauen für Windows zurückgewinnen, viele Spieler fordern wichtige Veränderungen „Unser Launcher suckt“ – Vizepräsident von Epic will seinen miesen Shop verbessern, verspricht dieses Jahr neue Updates Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Experten haben untersucht, welche Autos am zuverlässigsten sind und eine Marke ist gleich 10-mal vertreten Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt AMD bietet derzeit die besten CPUs für Gaming an, doch Intel will jetzt mit zwei neuen Produkten den Markt zurückerobern Neuartige Kühlung senkt Temperatur in Sekunden um 50 Grad, könnte die Lösung für zwei der größten Probleme des KI-Hypes sein KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Spieler fordern umfangreiche Änderungen von Microsoft, um das Vertrauen zurückzugewinnen

In der Community, unter anderem auf Reddit, wird ausgiebig über die neuen Pläne von Microsoft diskutiert, wie man das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnen möchte. Und viele sagen, dass Microsoft seine Pläne auch wirklich umsetzen müsse, anstatt nur leere Versprechen abzugeben. So erklärt ein Nutzer:

Vertrauen baut man wieder auf, indem man gute Produkte liefert. Nicht durch leere Versprechungen.

Was fordern die Nutzer?

  • Mehr Tests, um die nervigsten Fehler zu beheben, die für Probleme sorgen.
  • Eine deutlich bessere Performance für Spiele. Selbst Apple biete mittlerweile einen Gaming-Modus an.
  • Die Entwickler sollen dem Nutzer die Kontrolle über sein System zurückgeben.
  • Man solle wieder die Möglichkeit haben, Funktionen zu deaktivieren, wenn man sie nicht benötigen würde.
  • Microsoft solle sich bitte wieder aufs Wesentliche konzentrieren und weniger KI-Inhalte in sämtliche Produkte integrieren.

Und eine weitere Forderung: Mit Blick auf die teuren Hardware-Kosten solle man doch die Systemanforderungen von Windows 11 wieder senken. Denn sonst würde man viele Nutzer erst recht in die Arme von Apple und Linux treiben. Selbst wenn das nicht sehr wahrscheinlich sei, wie ein Nutzer selbst anmerkt:

Eine einfache Möglichkeit, in Zeiten von RAM-Knappheit und teuren Upgrades wieder Vertrauen zu gewinnen? Reduzieren Sie die Hardwareanforderungen für Windows 11. Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass dies geschehen wird. Sie scheinen darauf bedacht zu sein, den Marktanteil von Mac/Linux zu erhöhen.

Die genannten Forderungen, die viele Spieler stellen, sind weniger revolutionär, sondern eher allgemein gehalten. So wünschen sich viele Spieler einfache Verbesserungen, um ihren PC wieder besser nutzen zu können. Allein das würde schon das Vertrauen wiederherstellen, wenn man nicht jeden Tag darauf hoffen müsse, dass das Spiel startet oder Windows 11 nicht mitten in einem wichtigen Online-Match einen Neustart für ein Update initiiert.

Mehr zum Thema
1
Die Chefin von AMD erklärt, dass die Steam Machine definitiv noch im Frühjahr 2026 kommen soll
von Benedikt Schlotmann
2
Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2026 im Ranking
von Benedikt Schlotmann
3
Spieler kauft sich einen Computer, will damit unbedingt Fortnite spielen, doch sein Bruder muss den Traum platzen lassen
von Benedikt Schlotmann

Eine wichtige Alternative zum Windows-PC könnte in Zukunft auch ein völlig anderes Gerät sein: Die Steam Machine. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, ein Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht, diese zu beantworten: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Experten haben untersucht, welche Autos am zuverlässigsten sind und eine Marke ist gleich 10-mal vertreten

Titelbild AMD und Nvidia Grafikkarten

Die besten Grafikkarten im Gaming für jedes Budget 2026 im Ranking

Titelbild Grafikkarte AMD

Welche ist die beste und schnellste Grafikkarte bis 400 Euro?

Titelbild Dario Amodei YouTube

Der Chef von KI-Riesen warnt: KI vernichtet Arbeitsplätze und Firmen beschönigen die Bedrohung

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx